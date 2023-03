Mise en route de MyBike, le registre central des vélos

Le système a été réfléchi sur base volontaire. Concrètement, c’est le propriétaire du vélo qui devra, lui-même, s’enregistrer dans les bases de données gérées par chaque Région, puis centralisées. Il y mettra ses coordonnées et toutes caractéristiques de son deux-roues (marque, modèle, couleur, prix…). Il recevra en retour un autocollant (non amovible) avec un code scanable, à apposer sur le cycle. On passe ainsi du système ancien, où c’est le propriétaire qui était identifié via la gravure de son numéro national, à l’attribution d’un numéro unique propre à la machine. Chaque vélo se verra aussi attribuer un statut: non volé, présumé volé ou volé. Le registre étant accessible à tous, chacun souhaitant acheter un vélo d’occasion pourra ainsi facilement, en scannant le code, savoir quel en est le statut. Une connexion du fichier avec la police est également prévue, à terme.

Ce système reste toutefois limité au bon vouloir des propriétaires de vélos, qui l’adopteront ou non. Il n’a pas été décidé d’imposer l’identification à chaque vente de vélo neuf. "Mais rien n’interdit qu’il y ait des évolutions plus tard", souligne-t-on au cabinet du ministre Gilkinet, qui porte ce projet.