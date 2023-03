Procès des attentats : "Je ne veux pas pardonner. Je ne veux pas être clémente"

Ce matin du 22 mars 2016, elle demande à son mari de la déposer à la station de Mérode afin de tester le trajet en métro jusqu’à son salon proche du Sablon. D’habitude, le trajet en voiture est un moment apaisant le matin car "on écoute les comptines" de son jeune garçon. "Ça nous met de bonne humeur pour la journée."

Que s’est-il passé au moment de l’explosion, Sylvie n’a plus de souvenirs précis. "Je remercie Dieu pour ça. Ma tête et mon corps me préservent de ce moment." Grâce aux images de surveillance, elle sait qu’elle était par terre, dans le métro, "pas loin du kamikaze. On m’a marché dessus..."

"Je m’en sors bien"

Sylvie est blessée au visage, son corps est criblé de petits déchets métalliques. Elle sortira pourtant de l’hôpital le soir même après avoir été recousue "à vif". C’est le début d’un long calvaire. "Mais je m’en sors bien par rapport à la personne qui était à ma droite. J’ai l’impression que le bon dieu voulait que je sois là..."

La vie de la coiffeuse n’est plus la même depuis l’attentat. "Je suis dans un état d’hyper vigilance. Je suis constamment en train de regarder si la personne près de moi n’a pas un sac à dos. Je n’ai jamais repris le métro. " Alors, elle culpabilise. Après l’attentat, "je ne comprenais pas pourquoi j’étais en vie et pas la mère de famille qui avait trois enfants. Je m’identifie à cette femme parce qu’on me disait que c’était une femme aimante."

"Mon salon de coiffure : mon échappatoire"

Il y a deux ans, la famille s’est élargie. Sylvie reprend des forces dans son témoignage en diffusant des photos de sa famille sur les grands écrans de la salle du procès. "Je ne prends plus de médicaments depuis le jour où j’ai appris que j’étais enceinte. À ce moment, je prenais jusqu’à 16 médicaments par jour. Mes enfants, c’est ma lumière..." On y voit aussi son salon de coiffure : "c’était mon échappatoire." Mais le Covid a tout bousillé et elle a été contrainte de fermer son commerce. "J’ai ouvert un salon de coiffure sans dettes. Et là, je me retrouve avec 10 mois de loyer impayé."

Sans animosité, Sylvie évoque les accusés. "Je ne veux pas pardonner, je ne veux pas être clémente. Seul Dieu est clément... Mais je suis sur le chemin de la paix. Je sais qu’ils n’ont pas gagné. Je ne voudrais pas être à leur place. Ici, ils sont face à la justice des hommes ; demain, ils auront leur jugement à eux... "