Les raffineries belges pourraient produire 7 millions de tonnes de carburant bas carbone

Un potentiel de 7 millions de tonnes en Belgique

L’autre question est celle des capacités de production de ces carburants destinés à remplacer le pétrole. Et là, les raffineries belges se positionnent. Moyennant une reconversion, elles seraient capables de produire, d’ici 2050, 7 millions de tonnes par an de carburants bas carbone et renouvelables, selon une étude de 2022. La fédération du secteur, Energia avance que cette production permettrait d’atteindre les objectifs climatiques du transport routier lourd, maritime et aérien.

Actuellement, la demande de carburants liquides destinés au transport en Belgique, tous secteurs confondus, s’élève à environ 19 millions de tonnes par an, dont 6 millions pour les voitures légères et les véhicules commerciaux légers. En raison de l’électrification croissante des véhicules, des motorisations plus sobres et des changements d’habitude de déplacement, l’étude table sur une diminution de la consommation à 16 millions de tonnes d’ici 2035. Pour atteindre les objectifs de réduction de CO2, un sixième (2,7 millions de tonnes) de ces carburants devrait être bas carbone. En 2050, selon les prévisions européennes, la demande totale de carburants liquides en Belgique devrait chuter à 8 millions de tonnes, dont 90 % devraient être bas carbone.

20 milliards à investir dans le processus

Bien sûr, la transition "écologique" des raffineries belges, bien situées à proximité des champs éoliens de mer du Nord et d’un vaste réseau de pipelines, ne se fera pas d’un coup. Dans un premier temps, la production de carburants bas carbone se ferait via du coprocessing, c’est-à-dire que les matières premières renouvelables seraient traitées avec le pétrole fossile dans les mêmes unités de production. Ce n’est que dans une deuxième phase que les unités existantes seraient converties et de nouvelles construites.

D’après l’étude, les investissements nécessaires sont de l’ordre de 20 milliards d’ici à 2050. Energia plaide dès lors pour créer un cadre politique favorable à la transformation des raffineries et au déploiement de la biomasse durable, ainsi qu’une politique fiscale favorable aux carburants renouvelables.

Selon la Commission européenne, une quantité suffisante de biomasse sera disponible pour la production de biocarburants avancés d’ici 2050 (principalement les parties non comestibles des cultures et les déchets de la filière bois). "Le secteur du raffinage joue un rôle essentiel en tant que fournisseur de matières premières au secteur de la chimie", rappelle Wim de Wulf, le secrétaire général d’Energia.