La Justice israélienne un peu plus mise au pas

Glissement

La Cour suprême est dans le viseur du Premier ministre Benjamin Netanyahou, visé par plusieurs affaires judiciaires, et de son ministre de la justice, Yariv Levin, qui estime que certains de ses juges constituent "un groupe minoritaire d’extrême gauche qui essaie de dicter ses valeurs à la société israélienne".

Officiellement, la réforme, annoncée par la coalition dominée par la droite et l’extrême droite, est censée " garantir la gouvernance et rétablir le bon équilibre entre le législatif, l’exécutif et le judiciaire". Mais bon nombre d’observateurs ne sont pas dupes et y voient un glissement autoritaire inédit dans ce qui demeure, pour l’instant, l’une des démocraties les plus fiables de la région. C’est le cas du président israélien Isaac Herzog, atterré par ce qu’il considère être une situation "très grave, qui pourrait avoir des conséquences à la fois politiques, économiques, sociales et sécuritaires". Mais "Bouji", comme il est surnommé en Israël, ne dispose que d’un pouvoir très limité par rapport au Premier ministre, et ne peut pas grand-chose face à "Bibi" (le surnom de Netanyahou), si ce n’est tenter de trouver un compromis politique qui semble pour l’heure très lointain. "C’est un travail sisyphéen qui consiste à trouver la bonne formule d’équilibre et d’espoir parce que la situation est à la fois très difficile et très inquiétante", a acté le président israélien, tandis que l’opposition tente de faire obstruction à la réforme, sans succès jusqu’ici.

Le verdict de la rue

C’est vraisemblablement dans la rue que va se jouer l’avenir de cette "refonte" judiciaire ; cela fait un peu plus de deux mois que, tous les week-ends, plusieurs dizaines de milliers de personnes se réunissent à Tel-Aviv et d’autres villes du pays pour manifester leur inquiétude. Pas de quoi décontenancer Benjamin Netanyahou, qui voit là "une attaque sans précédent des médias mobilisés contre le gouvernement et en faveur des opposants à la réforme", ainsi qu’il l’a déclaré ce lundi, dénonçant les "interprétations unilatérales, sondages biaisés, fausses nouvelles 24 heures sur 24. La seule façon de lutter contre les mensonges est de dire la vérité!", a-t-il tonné, tandis que les prises de position contre la réforme (y compris à droite de l’échiquier politique), se sont multipliées ces derniers jours. Le gouvernement espère faire voter l’ensemble des textes d’ici début avril. C’est court, mais cela risque de paraître bien long si la contestation se durcit.