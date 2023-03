Delhaize : "Les travailleurs devront montrer leur détermination"

Les dirigeants de Delhaize estiment aujourd’hui que le modèle de magasin intégré n’est plus suffisamment rentable. Les magasins franchisés, gérés par des indépendants, enregistrent selon eux une croissance plus importante. Pour les syndicats, cet argument est indécent. "Delhaize n’est pas une entreprise en difficulté qui enregistre des pertes au niveau belge, et encore moins au niveau du groupe", détaillait ce matin le front commun, dans une lettre ouverte adressée à la direction. "[...] Suite aux résultats plantureux de l’entreprise au cours de l’année écoulée, le salaire du patron d’Ahold-Delhaize vient d’ailleurs d’être augmenté jusqu’à 6,519 millions d’euros, au lieu de 5,7 millions d’euros l’année précédente [...] Les dividendes versés aux actionnaires sont pour leur part dans une logique de croissance constante."

"Un leurre honteux"

Au-delà de "l’indécence" de cette décision, les syndicats craignent toujours la dégradation des conditions de travail du personnel, en cas de passage sous franchise. La direction a cependant précisé que les salariés seraient protégés par la CCT 32 bis, qui règle le transfert du personnel d’un employeur vers un autre, avec maintien de l’emploi mais aussi des conditions sociales.

"Dire que cela ne change rien est complètement faux, fulmine Myriam Djegham. La loi stipule entre autres que le repreneur ne peut pas licencier du personnel en invoquant le transfert, mais il peut le faire pour des raisons économiques, organisationnelles ou techniques. Cela fait beaucoup de raisons! Les magasins intégrés ont, par exemple, des directeurs et co-gérants. Or, le franchisé risque de devenir lui-même directeur du magasin… Il va donc très vite licencier une partie des cadres! Sans parler du personnel. Dans le système de franchise, il y a notamment beaucoup d’étudiants sans aucune représentation syndicale. Dire qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter est un leurre honteux et indécent vis-à-vis des travailleurs."

Du côté du syndicat socialiste, Myriam Delmée, présidente du SETCa, ajoute que le passage sous franchise correspond à "20-25% de conditions de travail en moins", en tenant compte des conditions salariales moins favorables, d’horaires de travail plus lourds ou encore d’une modification des primes de fin d’année.

La mobilisation se poursuit

La mobilisation du personnel face à cette annonce reste, en outre, importante, et se poursuivra dans les prochains jours. Aujourd’hui, des centaines de membres du personnel étaient présents devant le centre de distribution de Delhaize, à Zellik (Brabant flamand), où se tenait le conseil d’entreprise. Une centaine de supermarchés étaient également inaccessibles ce mardi. "Tous nos délégués sont rentrés dans les magasins pour tenir des assemblées, je ne serais donc pas étonnée que certains magasins restent encore fermés…" estime Myriam Delmée.

Les syndicats devraient par ailleurs discuter, ensemble, d’un plan d’action. Une nouvelle réunion avec la direction de Delhaize est néanmoins prévue la semaine prochaine. "Mais concrètement, ce n’est pas cette réunion, mais notre futur plan d’action qui pourra avoir un impact sur cette décision, affirme Myriam Djegham. La direction a décidé de couper à la hache les droits des travailleurs, elle ne va pas revenir en arrière aussi rapidement. Il faut donc montrer notre détermination, et tenir sur la longueur."