A 15 jours de la fin de la prime pellets en Belgique, pourquoi c’est le moment d’acheter et de faire une bonne opération

Pour mars 2023, le prix moyen d’un sac de pellets est de 8,31€. Comme lors des précédents articles sur le sujet, le prix moyen signifie que vous pouvez trouver plus cher, comme bien moins cher. Dans des forums de discussions, certains avancent même des prix de sacs en dessous de 6 € pour des marques bien connues sur le marché. Au Colruyt, prix du sac de 15 kg est de 7,99€ tandis que chez Brico et Hubo, le sac se vend à 11,49€. Chez Mr Bricolage, comptez entre 11,45 et 11,95€. Plus que jamais, prenez le temps de comparer les prix, le gain d’argent pourra être considérable.

Le prix du pellet va-t-il continuer à baisser ?

Après 5 mois de baisse, le prix du pellet va-t-il continuer à diminuer ? Si l’on se base sur les chiffres recueillis par Valbiom, on constate que pour la première fois, l’ampleur de la baisse de prix est moins importante que la précédente. Il faut dire la baisse des prix entre janvier et février 2023 avait été la plus importante enregistrée en Belgique. Si la prime pellet n’a pas provoqué une hausse artificielle des prix (avec une demande qui aurait été plus forte), elle a peut-être joué dans le ralentissement de la baisse.

Les prix devraient toutefois continuer à diminuer : “Avec l’hiver qui va vers sa fin, il est possible que cette baisse continue les mois prochains. La logique d’évolution saisonnière des prix qui prévalait avant 2022 tendrait à penser que cette baisse va se poursuivre jusqu’à atteindre un plateau bas, le “prix été” d’application généralement jusqu’à juin-juillet. Évidemment, il n’est pas possible d’affirmer cette évolution avec certitude”, nous précise Pierre-Louis Bombeck, expert chez Valbiom.

Jusqu’où ira la baisse du prix des pellets ?

En janvier, deux revendeurs nous garantissaient des bonnes affaires au printemps. Deux mois plus tard, leurs prédictions semblent se confirmer. Retrouvera-t-on des prix d’avant l’invasion russe en Ukraine ? Proches en tout cas. “On va arriver à des 6€ par sac.” Mais ne comptez pas revoir des sacs de pellets de qualité sous les 5€.