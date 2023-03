Le secteur de la construction ne se porte pas mal, mais il doit s’adapter

Niko Demeester, comment se porte votre secteur ?

Il se porte plutôt pas mal, avec une année 2021 qui était vraiment bonne. Et même jusqu’à l’automne 2022, lorsque la conjoncture s’est un peu affaiblie. Pour 2023, on s’attend à une stabilisation après une croissance de 1,5 % l’an dernier. Même si c’est moins bien que 2021 et 2022, la construction n’est absolument pas dans une crise comme c’est le cas de l’industrie. Et on s’attend d’ailleurs à une reprise dès 2024.

Des sous-secteurs se portent mieux que d’autres ?

Oui. On parle d’une croissance zéro au global, mais, par exemple, on s’attend à une croissance de 10 % dans les investissements publics et la rénovation. Par contre, dans la construction non résidentielle les chiffres prévus sont négatifs. Après une baisse de 15 % en 2020 et une reprise qui s’est avérée très limitée en 2022, pour la période 2022-2024 ce segment connaîtrait une baisse d’au moins 20 %.

Pourquoi cette chute dans le non résidentiel ?

Beaucoup d’investissements ont été réalisés avant le Covid. Mais dans la perspective que tout le monde travaille encore au bureau. Or, le télétravail a changé cela et il faudra quelques années pour absorber cette surcapacité de plusieurs centaines de milliers de m2 de bureaux. Dans la construction industrielle, c’est plutôt la crise de ce secteur qui, dès l’automne dernier, a postposé les investissements.

La construction résidentielle, les logements neufs, devrait aussi marquer le pas par rapport à la rénovation. Pour quelle raison ?

Oui, on s’attend à une diminution de 6,5 % sur 2022-2024. D’un point de vue structurel, avec la volonté d’une politique "stop béton", le prix du foncier augmente, ce qui rend la construction neuve plus chère. C’est le résultat d’une volonté politique – que l’on comprend – de ne plus gaspiller du terrain vierge mais plutôt de favoriser la rénovation. La hausse des taux d’intérêt joue aussi un rôle. Même si un taux de 3 % est toujours très bon par rapport à l’inflation, cela a donné un petit choc aux candidats constructeurs.

Et le prix des matériaux n’a pas aidé…

Cela a encore eu un effet important en 2022. Mais on revient à une normalisation des prix et des délais. Avec même des produits comme le bois et l’acier dont les prix commencent à baisser. Par contre, on doit encore s’attendre à des hausses dans les matériaux énergivores comme la tuile, la brique et le ciment. Mais au total, on s’attend à une stabilisation des prix. Mais on ne reviendra évidemment pas aux prix d’avant la crise énergétique, car il y a aussi la hausse des salaires qui sera répercutée dans le prix des matériaux. Comme nos entrepreneurs la répercuteront aussi partiellement, c’est inévitable.

Le secteur table aussi sur l’après-élections communales 2024 qui est traditionnellement une période où les investissements publics reprennent. Mais les finances communales sont exsangues…

Oui, c’est un risque que les Communes n’osent plus investir. Mais je les engage à ne pas tomber dans ce piège-là. Car les besoins sociétaux sont là. Que ce soit le communal, le régional ou le fédéral, les autorités doivent investir massivement dans les écoles, les hôpitaux, les routes, les pistes cyclables… Car notre infrastructure est complètement obsolète. Or, il y a les opportunités du Plan de relance européen qu’il ne faudrait pas rater, avec des moyens disponibles pour financer nos investissements en construction. Mais pour ne pas les perdre, cela doit se réaliser avant 2026 et donc être lancé au plus tard début 2024.

Encore 15 000 à 20 000 postes vacants

La pénurie de main-d’œuvre est récurrente depuis plusieurs années dans le secteur de la construction. Malgré les campagnes de sensibilisation, les incitants à la formation dans ces métiers ou les partenariats avec le Forem, le problème reste entier. "La pénurie de main-d’œuvre reste stable, elle ne se détériore pas c’est déjà ça, note Niko Demeester. Mais nous avons toujours en Belgique, selon la conjoncture, entre 15 000 et 20 000 postes vacants. On va donc continuer nos campagnes pour inciter les jeunes et les moins jeunes à travailler dans le secteur."

Suffisant ? Sans doute pas et c’est pourquoi des efforts seront également faits pour réduire la pénibilité du travail. "Et ainsi permettre aux ouvriers de rester dans le secteur après l’âge de 55 ou 60 ans." Cela passera par des reclassements dans des fonctions moins exigeantes physiquement mais aussi l’utilisation de nouvelles technologies comme les drones ou les exosquelettes pour faciliter les tâches les plus éprouvantes. "Un autre axe sera une plus grande automatisation du travail de construction, avec plus de préfabriqués en atelier qui seront ensuite assemblés sur chantier, dit le patron d’Embuild. Cela permettra aussi de combler un peu cette pénurie de main-d’œuvre."

Revaloriser l’image de la filière

Reste aussi à travailler sur ce chantier éternellement inachevé qui est celui de la mauvaise perception des métiers techniques, dont ceux de la construction. "Nous avons de très beaux métiers, où on peut s’épanouir et très bien gagner sa vie, mais les parents préfèrent encore que leurs enfants s’orientent vers l’enseignement général, déplore Niko Demeester. Il y a un changement de mentalité à faire. Je sais que le gouvernement wallon s’y met avec le Pacte pour un Enseignement d’excellence et on peut espérer que cela portera ses fruits." Même si, souligne le CEO d’Embuild, le contexte démographique impacte aussi le secteur de la construction, avec "une guerre des talents" et des jeunes qui ont souvent l’embarras du choix au moment d’opter pour leur destination professionnelle.