Simple suspension, salaire maintenu à 80%  : pourquoi le Bureau prend-il autant de précautions envers son greffier ?

Six mois de prolongation pour la mise l’écart (de six mois) prononcée le 15 septembre 2022, l’obligation de rendre les avantages en nature (dont la voiture de fonction) pour le 15 mars et une retenue de 20% sur le salaire (7 200 € au lieu de 9 000 €). Lundi, le Bureau du Parlement wallon confirmait donc en trois lignes les décisions concernant le greffier Frédéric Janssens. Sans commentaires. Résultat: le sentiment insistant qu’on n’ose pas toucher au personnage.