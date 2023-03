La situation météorologique est très instable ce 10 mars en Belgique : l’Institut Royal de Météorologie a émis 3 alertes jaunes au vent, à la pluie et aux conditions glissantes. Ces alertes se termineront entre 22h ce soir et 10h demain matin. La prudence est donc de mise si vous prenez la route. La Belgique n’est pas la seule à subir des fortes rafales de vent : en France, une mini-tornade a été observée.

2. Actions de protestation dans les services publics : une journée de grève ce vendredi pour ponctuer une semaine d’actions syndicales

De nombreuses actions de grèves étaient organisées ce vendredi dans les différents secteurs de la fonction publique. Les syndicats, qui agissent partiellement en front commun, dénoncent le sous-financement, le manque de personnel et la trop faible attractivité des conditions de travail dans la fonction publique.

3. TikTok banni des smartphones des agents du fédéral en Belgique

Après les institutions européennes et wallonnes, c’est désormais le fédéral qui interdit d’utiliser le réseau social chinois à ses agents. TikTok inspire des craintes sur la sécurité et la confidentialité des données. Les institutions bruxelloises et francophones devraient suivre.

4. Beauvechain : un mort et un blessé grave dans une violente collision

Un automobiliste a été tué et un autre blessé dans un grave accident de la route survenu jeudi 9 mars dans la soirée, a indiqué le parquet du Brabant Wallon.

5. Chiffres Covid en Belgique ce vendredi 10 mars : le Covid progresse, la grippe recule

Les cas de Covid sont en augmentation tandis que ceux de la grippe diminuent, ressort-il du dernier bilan hebdomadaire publié vendredi matin par l’Institut de Santé publique, Sciensano.

