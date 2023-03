Entrevues avec l’armée et la police : le règne sécuritaire de Xi Jinping commence

Qui, désormais pour s’opposer au président chinois, bien parti pour rester au pouvoir à vie (comme le lui permet la constitution) ? Pas grand monde, sinon personne. Toujours depuis 2018, la Chine a institué une "Commission nationale de contrôle et des commissions locales de contrôle à tous les niveaux" ; une commission présidée en premier lieu par… le président chinois.

Sécurité et armée forte

Alors que les tensions avec l’Occident s’accumulent, que ce soit autour de l’Ukraine ou de Taïwan, la Chine "pensée" par Xi Jinping semble être prête à durcir le ton. La veille de son serment, et alors que venait de s’ouvrir cette quatorzième assemblée nationale populaire, le président chinois a fait part de ses "remarques" auprès de l’Armée populaire de Libération (APL) et de la Force de la Police armée populaire. Xi Jinping s’est en particulier inquiété des chaînes industrielles et d’approvisionnement dans le cadre de la défense nationale.

Une posture qui ne doit rien au hasard : les dix années de pouvoir de Xi Jinping ont coïncidé avec un resserrement autoritaire inédit, de Hong-Kong au Xinjiang en passant par le Tibet - resserement qui s’est aussi exprimé au plus haut niveau politique. En octobre dernier, lors du XXIème congrès du parti communiste chinois, l’éviction en public de l’ancien président et prédécesseur de Xi Jinping, Hu Jintao, n’était pas passée inaperçue, alors même que le président chinois parachevait les manoeuvres politiques visant à s’ouvrir la voie d’un troisième mandat.

Jusqu’ici, personne au sein du PC ou parmi les élites chinoises ne semble en mesure de contester la "pensée Xi Jinping", laquelle avait justement fait son entrée (noir sur blanc) dans la constitution chinoise en 2018.