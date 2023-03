Greffier: plusieurs perquisitions sont en cours, notamment au Parlement wallon

Premier résultat visible: ce jeudi matin, une perquisition est en cours, comme l’annonçaient nos confrères du Soir.

Pas au bâtiment où se réunissent habituellement les députés wallons (le Saint-Gilles) mais au square Arthur Masson, à quelques centaines de mètres de là, où se situent la présidence, les bureaux du greffe et ceux du greffier avant sa suspension.

Mais les recherches s’étendent au-delà de ce périmètre: une série de perquisitions sont en cours en ce moment, nous confirme-t-on. Le domicile du greffier serait lui aussi concerné, entre autres sites.

Logiciel informatique

Un des premiers à avoir été informé de cette "descente" matinale, c’est un des agents du service informatique du Parlement wallon que les enquêteurs sont allés réveiller chez lui à 6 heures du matin, avant de l’emmener sous bonne escorte jusqu’à son lieu de travail, au square Arthur Masson.

Ce qui intéresse les enquêteurs, c’est notamment un marché public concernant un nouveau logiciel informatique au greffe du Parlement wallon.

La procédure pourrait avoir privilégié le candidat qui a obtenu ce marché, estimé à plus de 400 000 €. Plusieurs courriers anonymes avaient alerté la Police fédérale il y a des mois, et plus précisément la section OCRC (Office central pour la répression de la corruption). À la grande surprise des anciens membres du Bureau du Parlement, présidé par Jean-Claude Marcourt, qui affirmaient n’être au courant de rien. Une fois alertés sur la part de flou qui pèse sur ce marché, ils décidaient de communiquer le dossier au parquet de Namur.

Une grande partie des agents du greffe a pu partir

L’instruction porte aussi sur la gestion des marchés liés aux extensions immobilières du Parlement wallon. Le coût de ces travaux avait largement dépassé les prévisions, sans que le Bureau semble informé des différentes étapes de l’engagement des dépenses et des décisions prises.

Le greffier avait en effet reçu une délégation de pouvoir très large de la part du Bureau du Parlement. Il avait donc toute latitude (ou presque) pour prendre des décisions, y compris sur des montants importants, puisqu’aucun plafond n’avait été défini.

Le personnel du greffe qui travaille, comme on l’a dit, dans le bâtiment perquisitionné a été rassemblé dans une salle. Les très nombreux policiers fédéraux (pas loin de 60) ont pris les présences.

Avec un policier à chaque étage et pour ainsi dire à chaque porte, les fonctionnaires ont été limités et contrôlés dans leurs déplacements dans un premier temps.

Ils ont finalement été libérés vers 10 h 30. Seuls les agents dont la présence est requise pour certaines investigations, notamment informatiques, ont été priés de rester.

Sur le site, la perquisition devrait encore durer plusieurs heures.