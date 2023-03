Record en Belgique: 1 .958 conducteurs verbalisés en 2022 après avoir roulé au diesel rouge

En 2022, 1 .958 conducteurs ont été verbalisés après avoir été pris en flagrant délit d'utilisation de diesel rouge sur la voie publique sur les 28.660 contrôles de véhicules effectués, a appris L'Avenir ce mercredi 8 mars 2023 sur base de données non encore définitives. Avec un chiffre interpellant dans le territoire global des provinces du Hainaut, de Namur et du Brabant wallon où les autorités répertorient 577 conducteurs en infraction contre 535 dans la province de Liège et du Luxembourg. Suivent ensuite la province du Limbourg et une partie de la province d’Anvers avec 431 cas. La Région de Bruxelles-Capitale enregistre le moins de cas avec 10 contrevenants.

28.660 contrôles de véhicules ont été effectués l'an dernier contre 43.892 en 2016. "A partir de 2020, la diminution du nombre de contrôles enregistrés s’explique par le fait que les contrôles visuels non suspects et sans prises d’échantillons ne sont plus comptabilisés dans nos bases de données", précise le ministre des Finances Vincent Van Peteghem. "De plus, les équipes de contrôle sur la voie publique ont vu leurs effectifs diminuer et d’autres tâches, en complément du contrôle de gasoil rouge, leur ont été attribuées. En conséquence, les objectifs à atteindre en matière de contrôles de gasoil rouge ont également été revus à la baisse. Néanmoins, nous constatons la tendance générale suivante: le nombre absolu de constatations d’infractions est en augmentation (sauf en 2020, année exceptionnellement faible marquée par le Covid). Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance: une augmentation des prises d’échantillon et des analyses au laboratoire même en cas de légers doutes; une collaboration plus intense avec la police fédérale; un meilleur ciblage des véhicules notamment avec l’appui des caméras ANPR (Automatic Number Plate Recognition) qui intègrent de plus en plus les données des récidivistes; la hausse du prix du gasoil qui incite plus à la fraude."

Quant aux stations-services, seules 3 d'entre elles ont fait l'objet d'un procès-verbal d'infraction pour non-respect des conditions de leur autorisation. Et ce, dans les centres régionaux et compétences territoriales de Anvers, Gand et Hasselt.

"Un plan d’action a été mis en place en 2019, il avait, pour objectif, la surveillance et l’intensification des contrôles des stations-services ainsi qu’une campagne de rappel du respect de la législation par les stations-services. Ce rappel de mise en ordre a permis de constater moins d’infractions dans les années 2020 à 2022", indique encore le ministre des Finances.