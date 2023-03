Partir en vacances en train: la SNCF lance la vente de ses billets d'été ce mercredi 8 mars

Si vous cherchiez une solution pour vous rendre en France cet été, c'est le moment de concrétiser votre voyage. La SNCF lance ce mercredi matin dès 6h la vente de ses billets d'été. Il faudra vous lever tôt pour bénéficier des meilleurs tarifs... Comme les compagnies aériennes, la tarification de la SNCF varie en fonction du nombre de places restantes dans les voitures. Pour se prémunir de tarifs très élevés, il convient donc de réserver ses billets en avance, voir le plus tôt possible. D’autant plus que la demande risque d’être grande. L’été dernier, 23 millions de personnes avaient voyagé au sein des trains français, soit 10 % de plus qu’en 2019.