La médecine générale revue et corrigée : vers un nouveau système de financement

L’étape suivante, c’est ce " new deal " de la médecine générale, dont la phase de lancement est prévue pour début 2024. Un groupe de travail a été mis en place, dirigé par les Pr Van den Bruel (KU Leuven) et Belche (ULiège) avec des représentants (Inami, médecins généralistes, KCE, etc). Le constat de départ n’est pas seulement d’un surcroît de travail, mais aussi d’un travail différent: "Il y a plus de travail en dehors des contacts directs avec les patients, des malades chroniques à suivre, une collaboration avec les spécialistes, les hôpitaux, un rôle de prévention", explique le Dr Van den Bruel.

Un système hybride

L’objectif du "new deal" est d’offrir des modèles de financement supplémentaires tout en laissant le choix aux médecins de ventiler les systèmes selon leur utilisation.

Actuellement, le système de remboursement Inami prévoit des remboursements à l’acte (la visite, mais aussi des actes techniques comme un frottis du col, un électrocardiogramme, une spirométrie – pour évaluer la capacité respiratoire-, etc.). Il existe parallèlement des remboursements forfaitaires, liés au dossier médical global (DMG).

Le "new deal" ne supprime pas ces deux systèmes, mais renforce un troisième pilier, celui des primes, en conservant les primes existantes (comme l’informatique, par exemple) et en ajoutant des primes pour la collaboration (infirmier de pratique médicale, ou gestion administrative). Cette nouvelle prime est établie sur le standard d’un tiers-temps pour un médecin "moyen" (soit 1 000 DMG par an).

L’intérêt du nouveau système, c’est qu’il permet au médecin d’allier ses différentes missions: la prévention, la proactivité… tout en ne poussant pas à la surconsommation de prestations, mais sans inciter à la sous-consommation.

Un libre choix

Le groupe de travail ne veut pas imposer une répartition des trois options. "On a toujours travaillé dans l’optique du “opt in”, pour laisser le libre choix aux praticiens. En Belgique, on est dans une médecine où le médecin peut choisir son système." , explique le Pr Jean-Luc Belche.

Il explique: "Le forfait capitation (l’équivalent DMG) et l’acte font partie de la même enveloppe: on augmente la capitation et on réduit les actes, en changeant la clé de répartition. On veut maintenir quelque chose de l’acte pour garder la disponibilité, car ici on ne touche pas la même somme qu’on voit le patient ou pas. On maintient le revenu du médecin s’il y a un changement de pratique, mais il y gagne en qualité de travail."

Le nouveau système de prime à la collaboration - aide infirmière, secrétariat – doit selon le Pr Belche permettre de faire plus, mais différemment. "Cela permet de mieux s’organiser. L’infirmier permet d’être proactif sur des maladies chroniques, d’être en soutien sur des actes techniques simples, et de développer la prévention auprès de la population… comme ça a été le cas pour la vaccination Covid, par exemple."

Le système de santé n’évolue pas vers une augmentation du nombre de généralistes, mais vers des médecins de famille mieux secondés.