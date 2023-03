"J'ai envie de l'aider": Julien Lepers dénonce le “lynchage médiatique” autour de Pierre Palmade

Il a ainsi indiqué que la société d'aujourd'hui pouvait lui faire peur à cause du "lynchage médiatique". "On lèche, on lâche, on lynche. La règle des trois L. Tu ne sais pas pourquoi on te lynche", a-t-il constaté. Et d'illustrer sa théorie avec l'affaire Palmade. "Avant le procès, il est déjà mort. Qu'on fasse le procès de quelqu'un, il y aura une défense. Il y aura une attaque. Il y aura des juges. Ca, c'est un procès. Tu es déjà mort avant le moindre procès. Palmade, il n'y pas de procès, rien du tout, il est déjà mort", a-t-il regretté.

"Il a besoin d'aide"

Pour l’ancien présentateur de Questions pour un champion, celui qui a pris le volant sous l’emprise de la cocaïne a besoin d’aide. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a choisi le camp Palmade dans cette affaire. "J'ai envie de l'aider, tellement il est lâché, a déclaré l'animateur avant de préciser qu'il était également compatissant envers les victimes : Je ne suis pas juge, mais je pense à lui tout simplement, comme je pense aussi aux victimes qui n'ont rien fait à personne, qui tout d'un coup sont dans la misère totale".

Outre Julien Lepers, le comédien semble encore pouvoir compter sur l'humoriste Alex Lutz avec qui il a collaboré, et qui, en s'exprimant récemment sur l'affaire, n'a souhaité ni condamner ni soutenir explicitement l'ex-compagnon de Véronique Sanson.

En garde à vue, l’humoriste de 54 ans a reconnu avoir consommé de la cocaïne et des drogues de synthèse, avant de prendre le volant, selon le parquet de Melun. Il a été mis en examen pour homicide et blessures involontaires par conducteur ayant fait usage de produits stupéfiants en état de récidive légale. L’enquête se poursuit sous l’égide d’une juge d’instruction.