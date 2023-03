Forces et faiblesses de Kemal Kiliçdaroglu, challenger officiel d’Erdogan

Lundi soir, les principaux partis d’opposition turcs se sont accordés pour choisir un candidat commun et ainsi se donner la meilleure chance de battre Recep Tayyip Erdogan lors du prochain scrutin présidentiel, le 14 mai prochain. Et c’est Kemal Kiliçdaroglu, 74 ans, lui-même président du Parti républicain du peuple (CHP), le plus gros des six partis qui se sont alliés au terme de plusieurs mois de négociations à rebondissements, qui affrontera l’actuel dirigeant turc, lequel se trouve à la tête du pays depuis vingt ans.