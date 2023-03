Le vintage au kilo, l’idée n’est pas neuve à Bruxelles mais n’est pas tant développée dans notre région. Pour la première fois, l’organisateur européen de vente de vêtements de seconde main “Vinokilo Vintage Kilo Sale” était de passage à Namur, dans la Nef. Le temps d’un week-end, les visiteurs ont pu arpenter les allées minutieusement agencées par catégories de vêtements (pull, pantalon.), pour dénicher des pépites ou boire simplement un verre.

Beaucoup des personnes présentes sur place ont vu passer l’événement sur les réseaux sociaux et ne sont pas déçus du résultat. “Le décor, l’accueil, l’ambiance, tout est vraiment chouette”, partage Mathéo, la vingtaine qui a passé plus d’une heure sur place. Le samedi, ils étaient plus de 1200 à s’être déplacés, pour 1500 inscrits.

Spa Monopole décroche le prix “Factory of the Future” 2023, une reconnaissance

Le directeur des opérations du groupe Spadel, Amaury Collette, détaille les transformations technologiques opérées par l’entreprise spadoise. Interview.

Adrien Devyver, parrain du Grand Nettoyage de printemps, veut inciter les gens à mettre la main à la pâte

Pour la 9e édition de son Grand Nettoyage de printemps, l’ASBL Be WaPP refait appel à Adrien Devyver, animateur bien connu des médias francophones. Du 23 au 26 mars, celui-ci se retroussera les manches aux côtés de milliers de bénévoles pour donner un grand coup de propre en Wallonie.

À Sart, ils doivent fabriquer plus de 400 000 fleurs pour le laetare

Plusieurs mois de travail sont nécessaires pour réaliser les fleurs papier de soie qui viendront colorer les chars du laetare. Rien qu’à Sart, les Fleuristes en produisent 400.000 !

7 stations de biosurveillance autour de Liege Airport

C’est l’une des mesures promises par la ministre en charge de l’Environnement, Céline Tellier : le Gouvernement wallon vient d’octroyer à l’Issep, institut scientifique de service public, une subvention pour la réalisation de l’étude Aéro-Sols, qui vise à évaluer les impacts des retombées atmosphériques liées aux activités des aéroports wallons, de Liège et de Charleroi. Concrètement, cette étude verra la mise en place de plusieurs stations de biosurveillance autour de Liège Airport.

Projet de parc éolien à Mont-le-Soie : le mât de mesure vandalisé ?

Dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 mars, un incendie s’est déclaré au pied du mât de mesure appartenant à la coopérative Courant d’Air, membre du consortium auquel la commune de Vielsalm a concédé un droit de superficie pour implanter un parc éolien en forêt à Mont-le-Soie. La police a ouvert une enquête.

EDITO | La colère “rentrée” des Français

Avec la réforme des retraites, le gouvernement français joue gros. Peut-être bien plus que cette seule réforme. C’est l’édito de Clément Boileau.

Ciney : des robots en Lego s’affrontent lors d’un concours d’agilité

Créativité, persévérance et esprit d’équipe ont permis à des élèves de l’institut Sainte-Begge d’Andenne de se révéler à la First Lego League, à Ciney

Charleroi : le parking arrière de la gare centrale va disparaître

La nouvelle ne va pas réjouir les usagers de cette zone de stationnement gratuit de longue durée proche de l’intra-ring de Charleroi. Dans le quartier de la Villette, derrière la gare centrale, le parking (sauvage) situé sous la bretelle A503 va bientôt disparaître. Ce n’est plus qu’une question de jours : la construction d’un échangeur autoroutier avec un giratoire condamne ce lieu connu de milliers de personnes.

Scott Parker avant Benfica – Club Bruges : “Ma seule préoccupation est d’essayer d’améliorer l’équipe”

Le visage fermé de l’entraîneur Scott Parker tranchait avec la désinvolture du N.10 Noa Lang à la veille du baroud d’honneur européen du Club Bruges.

