Les premiers camions de bpost remplis de dons des Belges sont partis en direction de la Turquie : “D’autres vont suivre”

guillement Nous avons une forte communauté turque au sein de bpost. Ils se sont renseignés pour voir comment nous pouvions mettre en place des actions pour réagir et pour aider la population locale.

Concrètement, les dons sont récoltés par la poste via son réseau de collecte et rassemblés à Gand où ils sont triés. “Nos collaborateurs ouvrent chaque boîte et refont un tri en fonction du contenu de ces boîtes, reprend la collaboratrice bpost. En fonction des catégories, tout est rempaqueté dans d’autres boîtes. L’ensemble est étiqueté, pesée et puis envoyé en direction de la Turquie.”

Les dons sont rassemblés puis triés depuis le centre bpost de Gand. ©Mathieu Golinvaux

Ce vendredi, ce sont deux camions chargés à leur maximum qui ont quitté Gand, mais l’action de bpost ne s’arrête pas pour autant. “Parce que nous avons encore beaucoup de colis à trier, explique Mathilde Delestrée. Et les gens peuvent également encore nous envoyer leurs dons, via leur bureau de poste, jusqu’au 31 mars prochain.”

Les dons acceptés sont très variés. Cela va des couvertures à des boîtes de conserve, en passant par des produits d’hygiène corporelle. “On reçoit déjà énormément de couvertures, détaille la responsable. Du coup, la nourriture peut être intéressante. Il faut éviter les contenants en verre, uniquement dans des conserves. Notre liste peut-être trouvée sur notre site “Chaque geste compte”.”

