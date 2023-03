En Iran, l’empoisonnement des écoles prend une tournure nationale

Selon le régime, le gaz utilisé pourrait être de l’azote (inodore), provoquant léthargie, crampes musculaires et faiblesse respiratoire, voire décès. Mais les motivations demeurent mystérieuses, à entendre le ministère de l’Intérieur. Une version qui ne satisfait pas l’opposition iranienne en exil (CNRI), qui dénonce des pratiques qui ont continué jusque très récemment. Mercredi dernier, outre Ardabil, de nouveaux cas ont été signalés à Téhéran même, où des mouvements de protestations ont visiblement été réprimés par des policiers en civil.

Slogans nocturnes

Plus généralement, la contestation agite encore certains quartiers de la capitale et les slogans anti-régime se font particulièrement entendre la nuit, sur les toits de Téhéran. "Mort à l’État tueur de filles", "Mort à la république islamique", "Mort au dictateur", peut-on entendre sur des vidéos relayées via les réseaux sociaux.

Choc international

La communauté internationale commence tout juste à prendre la mesure de la gravité des faits. Le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme (ONU) aimerait une "enquête transparente", d’après des propos de sa porte-parole Ravina Shamdasani rapportés par le quotidien Le Monde. Cette dernière n’est pas la seule à s’inquiéter : ce vendredi, la cheffe de la diplomatie allemande Annalena Baerbock s’est dite "choquée" par "les rapports d’écolières empoisonnées". "Les filles doivent pouvoir aller à l’école sans crainte, que ce soit à Téhéran ou à Ardabil", a ajouté la ministre, estimant que "tous les cas doivent être complètement éclaircis."

Ce vendredi, des manifestations étaient signalées à Zahedan (sud-est du pays) : des vidéos font état de heurts violents et d’arrestations arbitraires. Selon Le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme, au moins 300 personnes ont été tuées depuis la mort de Mahsa Amini en septembre dernier, et 15 000, au bas mot, ont été arrêtées dans ce contexte.