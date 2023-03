À la télé ce vendredi soir : les Enfoirés sur TF1 et leur spectacle "Enfoirés toujours, un jour"

La captation a eu lieu en janvier dernier à La Halle Tony Garnier à Lyon. Fidèles à l’appel lancé par Coluche dès 1985, quarante-sept artistes ont répondu présent pour présenter Enfoirés toujours, un jour, dans une ambiance festive et chaleureuse.

Une édition placée sous le signe des retrouvailles et de la fête dont l’ouverture sur Le dernier jour du disco de Juliette Armanet donne le ton. Freed from Desire, Le bal des Laze, Viens on s’aime, Couleur menthe à l’eau, La groupie du pianiste, Shallow, I feel it coming, Banana Split, Barbie girl, Libre, Corsica, Dans un autre monde ou encore Les ballons rouges nous entraînent dans les différents tableaux.

Les petits nouveaux de cette promotion 2023 à faire leur entrée parmi la troupe sont notre compatriote Mentissa et l’ex-candidate de la Star Academy Sofia Essaïdi, devenue comédienne. "On m’avait déjà sollicitée l’an dernier pour intégrer la troupe, mais j’étais sur le tournage du film Overdose et les plannings ne coïncidaient pas. Voilà quatre ans que je n’avais pas chanté et quel plaisir de retrouver la scène !" La jeune femme avoue avoir eu un peu de stress avant de monter sur scène. "Même si je me suis préparée en amont, j’avais une appréhension légitime, mais elle s’est aussitôt dissipée car les automatismes reviennent vite. Et puis, la magie du direct fait le reste. Je vous préviens: maintenant que je suis là, je ne pars plus. J’ai été accueillie avec bienveillance, amour, bisous, câlins et sans bizutage, je tiens à le préciser !"

On retrouvera également sur scène Jane Birkin, Elie Semoun, Claire Francisci-Ducret, Antoine Dupont, Esteban Ocon et Germain Louvet.

Après le spectacle, la soirée se poursuivra avec la diffusion d’un documentaire Restos du cœur: solidaire un jour, solidaire toujours.

Dès ce samedi, le double CD et le double DVD 2023 Enfoirés un jour, toujours avec l’intégralité du spectacle et de nombreux bonus, seront mis en vente au profit des Restos du cœur. Chaque vente permet aux Restos du cœur de distribuer dix-sept repas.

TF1, 21.10