La Tunisie bientôt verrouillée de l’intérieur ?

Hagards, ces Guinéens qui sortent de l’avion qui les a rapatriés de Tunisie sont en état de choc. Au micro de RFI, ils témoignent de la violence dont ils ont été victimes en Tunisie ces jours-ci, comme d’autres migrants subsahariens. "On a été agressés là-bas. On ne sort pas. Même pour aller chercher à manger, on a été cognés avec des cailloux", a ainsi expliqué cette jeune femme en descendant de l’avion ce mercredi.