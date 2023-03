"Poutine, au secours" : Macron en RDC dans un contexte bouillant

Déstabilisation

Certains diplomates européens rient ouvertement de cette opération de propagande à bas coûts. Il est vrai que pour l’instant, la RDC échappe à sa sphère d’influence: par deux fois, le pays a voté en faveur des résolutions condamnant l’agression russe sur l’Ukraine à l’ONU.

Pourtant, si l’événement est anecdotique, il témoigne des risques de déstabilisation profonde qu’encourt la RDC, dont une grande partie de l’est (Kivu) est aux prises avec un conflit de plus en plus inextricable: celui-ci oppose les forces armées gouvernementales à une centaine de groupes armés, dont le M23, une rébellion tutsie soutenue par le Rwanda voisin. Censées se retirer des territoires occupés dans le Kivu ce 28 février, les troupes du M23 combattent toujours et occupent depuis presque un an maintenant, leur "fief" de Bunagana, non loin de la frontière ougandaise.

Au milieu de ce chaos, la population congolaise paie le prix fort. D’après Amnesty International, des exécutions sommaires et des viols commis par des combattants du M23 ont eu lieu fin novembre, en marge d’affrontements à Kishishe, un village situé à une centaine de kilomètres de Goma.

Monusco out

Alors que les élections doivent se tenir en fin d’année et que la mission de l’ONU pour la stabilisation du Congo (MONUSCO) a échoué dans sa mission de sécurisation (bien que le mandat a été prolongé, son départ est acté), les Européens ont récemment accouché d’une nouvelle feuille de route stratégique pour la stabilisation de la région des grands lacs, qui fait la part belle à la partie congolaise du Kivu.

Outre la volonté de renforcer "l’empreinte diplomatique" de l’UE, le plan de stabilisation vise à soutenir et assister les acteurs de la sécurité, "y compris les agences militaires, de police et de renseignement."

Le plan vise également à renforcer la communication européenne, en particulier pour "lutter contre la désinformation, la manipulation de l’information et les discours de haine provenant de la région et émanant d’acteurs extérieurs". De quoi se donner du baume au cœur alors que la Russie entend bien tenir un second sommet Russie-Afrique en juillet prochain à Saint-Pétersbourg, après celui de 2019.

Médiateurs, sans plus

Pour l’heure, le Congo peut compter sur une aide militaire assez restreinte, dont celle de la Belgique, qui y forme des unités d’élite. Sur le plan diplomatique, la ministre belge des Affaires Étrangères Hadja Lahbib affirme avoir "des contacts avec le Rwanda comme avec la RDC", plaidant sans complexe pour "le respect de l’intégrité territoriale" du Congo. Une position de médiateurs sur laquelle tous les Européens sont alignés, dont le président français Emmanuel Macron, arrivé à Kinshasa ce mercredi dans le cadre de sa tournée africaine.

À l’heure d’écrire ces lignes, une position ferme de la France à l’égard du Rwanda était ardemment attendue par l’exécutif congolais, agacé par les bonnes intentions européennes trop peu suivies d’actes à leurs yeux. Il faut "faire mieux", avait ainsi demandé le ministre congolais des Affaires Étrangères Christophe Lutundula à l’adresse d’Emmanuel Macron, juste avant que celui-ci ne s’envole pour le continent. À son arrivée à Kinshasa, quelques dizaines de Congolais l’attendaient devant l’ambassade de France, aux murs fraîchement tagués d’insultes. "Macron, assassin", "Poutine au secours", scandaient les manifestants, dont certains agitaient fièrement le drapeau russe.