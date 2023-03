Chantier du viaduc de Huccorgne sur l’E42 : les poutres quasiment toutes placées (vidéo)

Reportage dans notre vidéo en tête de cet article.

Chantier du viaduc d'Huccorgne sur l'E42, février 2023 © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Une fois qu’elles seront toutes remplacées, ces fameuses poutres accueilleront le nouveau tablier sur lequel les automobilistes pourront circuler quand le chantier sera terminé.

36 poutres de 60 tonnes

Lors de cette phase du chantier, 36 poutres de 60 tonnes chacune sont remplacées. “Tout aura été fait en un mois”, commente le chef de projet Damien Minette. Bref, autant dire qu’il a fallu être efficace pour tout faire en aussi peu de temps. “Une fois enlevées, les anciennes poutres ont été broyées sur place et emmenées par des convois traditionnels. ”

Mais par contre, pour les nouvelles poutres qui arrivent évidemment toutes entières sur le chantier, il faut être un peu plus organisé. “Les convois démarrent vers 22h d’Anvers, où les poutres sont fabriquées. Ils empruntent ensuite un itinéraire qui a été calculé pour que les camions ne soient pas bloqués par certains ronds-points ou d’autres obstacles. Ils arrivent sur le chantier au milieu de la nuit. ”

Les poutres de 60 tonnes sont déplacées par une énorme grue. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Vient ensuite la phase de la pose, qui est assez complexe. “Le levage de la poutre en lui-même ne prend pas énormément de temps, ça dure quelques minutes, poursuit Damien Minette pendant que des ouvriers, à quelques mètres de là, s’apprêtent justement à en déplacer une. Mais le travail de réglage, tant au niveau du levage que de la pose, est assez long. ” Parce que, évidemment, on ne peut pas placer la poutre un peu comme on le sent, à moitié de travers. “C’est un travail de précision, ça se joue au millimètre. ” Au total, il faut compter deux heures pour poser chaque poutre. “On a donc le temps d’en placer quatre par jour. ” Lors de notre visite, mercredi matin, il fallait encore en installer neuf. On était donc largement dans les temps pour que tout soit terminé le lundi 6 mars.

Enfin, “tout”. Il y aura ensuite encore pas mal de boulot. “On va d’abord poser des pré-dalles sur les poutres, qui sont des planchers préfabriqués. On ajoutera ensuite le ferraillage. Et dans un mois, on commencera à couler les dalles. ” L’installation des joints de dilatation, l’aménagement des trottoirs en béton armé, la pose des revêtements et des panneaux anti-bruit… animeront la fin de ce chantier, qui aura tout de même coûté 23 millions d’euros, et qui se terminera à la fin du mois de juillet. “Et dès que les travaux seront finis, la circulation pourra reprendre tout à fait normalement”, conclut Héloïse Winandy.

Tout est fait pour réduire au maximum les nuisances sonores pour le proche village de Huccorgne. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau

Le portique en métal, c’est quoi ?

Si vous avez l’habitude de passer sur le viaduc de Huccorgne, vous avez probablement déjà aperçu un portique en métal, qui surplombe le pont en travaux. “Il est posé sur des rails, expose Damien Minette. Il permet de réaliser l’ensemble des réparations de béton à l’extérieur du caisson. ”

Le travail se déroule en deux étapes. “Le portique va d’abord parcourir l’ensemble du viaduc pour ouvrir les réparations. Et, quand les conditions météorologiques seront meilleures, d’ici 15 jours, il fera le chemin dans l’autre sens pour réaliser toutes ces réparations. ”

Le portique du chantier. © Jacques Duchateau ©© Jacques Duchateau