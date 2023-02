Mort de la Belge Natacha de Crombrugghe au Pérou : “Les policiers sont retournés dans le canyon pour vérifier la thèse de l’accident”

”Les policiers de Lima sont retournés dans le canyon (NDLR : la semaine dernière) pour réaliser des dernières analyses afin de vérifier la thèse de l’accident”, nous explique Eric de Crombrugghe, le papa de Natacha. “Les policiers belges attendent leur rapport et nous aurons normalement fin du mois de mars une réunion avec le procureur belge pour connaître les conclusions.”

Natacha de Crombrugghe, une Bruxelloise âgée de 28 ans, était portée disparue depuis le 24 janvier 2022. La touriste belge effectuait un trek au Pérou. Ce matin-là vers 5h, elle avait laissé un sac à dos dans sa chambre d’hôtel à Cabanaconde, un petit village perché à plus de 3.000 mètres d’altitude dans les Andes péruviennes, avant de partir seule pour aller contempler le canyon de Colca, l’un des plus profonds du monde. Le corps sans vie de la jeune femme avait été découvert le 21 septembre dernier au bord du Rio Colca par des pêcheurs. Des tests ADN avaient confirmé qu’il s’agissait bien de la jeune Belge. Selon les autorités, Natacha serait décédée à la suite d’une chute.

Après une première autopsie au Pérou, des examens complémentaires avaient eu lieu en Belgique pour déterminer la cause de son décès. “L’enquête n’est pas clôturée”, précisaient les parents de Natacha en décembre dernier, près d’un mois après être rentrés en Belgique avec le corps sans vie de leur fille. “Les enquêteurs de Lima ont mené des investigations qu’on ne connaît pas complètement. Et ici en Belgique, on attend les résultats de l’autopsie pour savoir si elle est morte noyée, si elle a été droguée. Il doit encore y avoir une réunion entre les autorités belge et péruvienne pour qu’elles partagent leurs conclusions.”

”La thèse de l’accident me convient”, expliquait la maman de Natacha, Sabine. “Je l’imagine pleinement heureuse avant de tomber et de mourir sans même s’en rendre compte, emportée par les flots glacés et tumultueux de la rivière.”

Eric, lui, était plus perplexe. “Il y a eu tellement de points d’interrogation que je veux qu’on aille jusqu’au bout. Je souhaite vraiment qu’on ferme toutes les portes, même s’il y a beaucoup de chance que ce soit un accident.” Et la maman de Natacha d’ajouter : “Avec tout le remue-ménage médiatique, la jeter dans la rivière est une solution envisageable.”