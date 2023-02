La thèse d’une chute accidentelle de la Natacha de Crombrugghe reste privilégiée par les enquêteurs péruviens pour expliquer le décès de la jeune Belge, il y a maintenant plus d’un an. Si les résultats des enquêtes belge et péruvienne lancées dans le cadre de la disparition et du décès de la jeune femme de 28 ans étaient attendus pour le mois de janvier, les parents de la Bruxelloise devront encore patienter quelques semaines avant de pouvoir en prendre connaissance.

+ LIRE ICI

2. Qatargate : Marc Tarabella et Eva Kaili seront fixés sur leur demande de libération ce vendredi

Les deux euro-députés, placés en détention provisoire avaient demandé leur remise en liberté (provisoire elle aussi). Ils comparaissaient devant la chambre des mises en accusation de Bruxelles ce mardi matin et seront fixés sur leur sort vendredi.

+ LIRE ICI

3. Crise à la FFF : Noël Le Graët démissionne de son poste de président

Le désormais ex-président de la Fédération Française de Football, très controversé lors de son présent mandat et encore plus depuis ces déclarations sur Zinedine Zidane, était mis à l’écart de la présidence depuis le 11 janvier. Il a démissionné ce mardi, mais n’aura pas tardé à retrouver un poste.

+ LIRE ICI

4. Grève de 24 heures chez bpost : quel impact en Wallonie et à Bruxelles ce mardi ?

La distribution du courrier en Wallonie et à Bruxelles a été très perturbée : les principaux centres de tri de bpost étaient bloqués cette nuit à cause de la grève de 24h lancée lundi 27 à 22h.

+ LIRE ICI

5. Elon Musk redevient l’homme le plus riche du monde : voici le Top 10 des milliardaires (vidéo)

Avec un patrimoine de 187 milliards de dollars, soit 2 milliards de plus que le deuxième du classement, Elon Musk est redevenu l’homme le plus riche du monde d’après le classement de référence publié par Bloomberg. Le propriétaire de Tesla a pourtant vécu une année très mouvementée.

+ LIRE ICI AVEC LE TOP 10 DES MILLIARDAIRES