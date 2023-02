Drame de Michael B. Jordan. Avec Michael B. Jordan et Tessa Thompson. Durée : 1 h 57.











Ce que ça raconte

Adonis Creed profite d'une retraite bien méritée quand un vieux copain refait surface avec quelques casseroles.

Ce qu'on en pense

Un troisième volet qui s'éloigne de l'esprit Rocky mais en conservant l'adrénaline des combats de boxe, toujours aussi cinégéniques.

La critique complète

2. The Son

Drame de Florian Zeller. Avec Hugh Jackman et Zen McGrath. Durée : 2 h 03.











Ce que ça raconte

Alors qu'il vient d'accueillir un enfant avec sa nouvelle femme, Peter apprend que son premier fils est en dépression.

Ce qu'on en pense

Un drame puissant qui traite avec subtilité et profondeur des liens familiaux et du rôle de père.

La critique complète

3. Les petites victoires

Comédie de Mélanie Auffret. Avec Michel Blanc, Julia Piaton et Lionel Abelanski. Durée : 1 h 30.











Ce que ça raconte

L'institutrice et mère d'un petit village se bat pour sauver son école... et apprendre à un vieux sexagénaire bougon à lire et à écrire.

Ce qu'on en pense

Une comédie terriblement attachante, qui vient parler de l'isolement des campagnes avec davantage d'humour que de pathos. Et ça fait du bien.

La critique complète

L'interview de Michel Blanc