La guerre en Ukraine fragilise encore un peu plus les jeunes

À la question de savoir comment ils se sentaient capables de rebondir face à l’accumulation des crises, 58% des jeunes répondants âgés de 18 à 25 ans ont fait état de faibles capacités contre 35% pour l’ensemble des répondants. "C’est pour moi l’élément le plus interpellant car ce manque de résilience des jeunes par rapport aux crises multiples démontre que cette population est trop fragilisée que pour en accumuler d’autres", avance Olivier Luminet.

Peur d’un conflit mondial

Ce qui inquiète le plus la jeune génération, c’est le risque d’escalade vers une troisième guerre mondiale, pointe le professeur de psychologie de la santé à l’UCLouvain. "Les jeunes ont une vision claire de l’ampleur que pourrait prendre un tel conflit. C’est un motif d’inquiétude massif. Or, les responsables politiques, les journalistes évoquent régulièrement cette possibilité".

Pourquoi les jeunes sont-ils plus fragilisés par ces crises successives ? "Parce que la crise de l’environnement et potentiellement la guerre en Ukraine les impacteront davantage que les adultes en termes de durée." Sur le terrain, cela se traduit par des décrochages massifs au niveau scolaire, le doublement des cas cliniques.

Crise existentielle

"Beaucoup de choses sont fortement remises en question par les jeunes, on est dans un tournant sociétal. Dernièrement, j’ai été contacté par une agence d’intérim qui veut un avis psychologique concernant les jeunes qui sont de plus en plus nombreux à refuser les emplois qu’on leur propose . Il y a là un problème motivationnel fondamental, un questionnement quasi existentiel des jeunes sur leur avenir. Ce questionnement générationnel est d’une ampleur que l’on n’avait plus vu depuis longtemps, depuis mai 68."

Les autorités ne prennent pas suffisamment la mesure du phénomène, regrette Olivier Luminet. "Quand on parle du doublement de cas cliniques, quand on dit que deux tiers des jeunes sont sans espoir pour l’avenir. C’est énorme ! La réponse du politique est nettement insuffisante par rapport aux besoins actuels. Il faut mettre en place des politiques de prévention pour sauver ceux qui ne sont pas encore atteints au niveau mental tout en soignant ceux qui le sont."

Moments de parole

Les enfants ont une vision un peu moins claire de ce qu’est la guerre. "C’est vers l’âge de 12-13 ans que l’on réalise la gravité des événements". Pour protéger leur santé mentale, il faudrait au sein des écoles les amener à exprimer ce qui les préoccupe, avance Olivier Luminet. "La crise est telle que si on veut que les enfants continuent à participer aux apprentissages de tous genres, il faut leur consacrer des moments où ils peuvent ouvertement manifester leurs inquiétudes en compagnie de spécialistes. Cette libération de la parole fait beaucoup de bien car elle permet au jeune de se rendre compte qu’il n’est pas le seul à ressentir ces préoccupations. Et c’est quelque chose qui peut être mis en place rapidement."