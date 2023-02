Comment préserver la fertilité des enfants traités pour un cancer ?

Prélèvement d’un ovaire

C’est d’autant plus important d’en parler que certaines chimiothérapies sont toxiques pour les ovaires, selon la nature et/ou la dose cumulative du médicament. Et la radiothérapie peut également être gonadotoxique.

Dans ce cas, on prévoit la préservation d’ovaires chez des jeunes filles prépubères, à partir de trois ans, mais on l’a déjà fait avant aussi. "On prélève un ovaire. Il est congelé, et s’il se confirme plus tard que la jeune femme est devenue stérile, on fait une autogreffe d’ovaire après le traitement ", explique l’oncologue.

Le fait que l’ovaire ne soit pas encore à maturité n’empêche pas la greffe. "Comme il y a des follicules immatures, après réimplantation, une partie d’eux vont maturer et donner lieu à un ovule qui sera implanté. Le but est de réimplanter un tissu dans un territoire qui sera à nouveau vascularisé, et le processus de maturation pourra commencer, pour peu qu’il y ait encore suffisamment de follicules prématures."

La réimplantation a déjà été testée – avec succès de part le monde – chez des femmes déjà pubères. "La cryopréservation reste un processus expérimental, et on ne peut pas garantir l’efficacité de la procédure. Le succès de la procédure dépend notamment de la quantité de follicules immatures présents dans l’ovaire prélevé."

Elle se passe comment ? "L’ovaire est prélevé avant l’administration du traitement gonadotoxique. Un fragment ovarien est examiné au microscope afin d’exclure la présence de cellules tumorales et la richesse en follicules immatures. Puis l’ovaire est conservé jusqu’au moment où la jeune femme désirera un enfant. La réimplantation a lieu après une discussion pluridisciplinaire. "

Christine Devalck explique que les spécialistes mettent beaucoup d’espoirs, mais restent prudents. On ne prélève l’ovaire que si le risque de stérilité est très élevé: des guidelines sont proposées par un consortium européen. "Car s’il ne reste qu’un ovaire, en cas de souci ou perte de cet ovaire unique, la ménopause survient précocement."

Un fragment d’ovaire

Chez une adolescente, on ne prélève pas un ovaire complet, mais un fragment d’ovaire… Pas des ovocytes, comme chez les femmes, qui demandent une stimulation ovarienne. "Un fragment d’ovaire peut aussi produire des ovules", dit le Dr Devalck.