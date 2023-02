Ukraine : un an de guerre vu par Hadja Lahbib

"Soft" Power

Le "narratif" russe, que le régime continue de défendre mordicus (NDLR : Poutine parle toujours d’opération spéciale en Ukraine), n’a pas commencé le 24 février. Celui-ci s’appuie, entre autres choses, sur la culture pour véhiculer des visées impérialistes. Ce fut le cas en Crimée, territoire annexé en 2014, où, en tant que journaliste, Hadja Lahbib s’est rendue courant 2021 en vue d’y tourner une partie d’un documentaire. Si celui-ci n’a jamais vu le jour, un billet radiophonique faisant la part belle à des intervenants russophones et diffusé à son retour est mal passé du côté des Ukrainiens, qui y ont vu une ode à la propagande culturelle dont la Russie s’est fait une spécialité. Affaire classée aujourd’hui: "Les frontières internationales sont bien définies et la Crimée est ukrainienne", déclare aujourd’hui, sans ambages, Hadja Lahbib, avant de brandir une photo où Dmytro Kouleba, son homologue ukrainien, lui donne l’accolade. En attendant, la stratégie narrative russe, demeure. Ce jeudi, à la tribune de l’ONU à New-York, Hadja Lahbib a de nouveau dénoncé "la désinformation, les vérités alternatives, les fausses équivalences" du régime poutinien. Quelques jours avant de s’envoler pour New York, la ministre grinçait: "Si la Russie en était restée au soft power, on n’en serait pas à s’envoyer des missiles et à parler d’armement."

L’armement, c’est justement ce qui hante l’Ukraine et ses alliés ces derniers temps, alors que la question des munitions disponibles est soulevée jusqu’au sommet de l’OTAN. La Belgique, à l’instar d’autres alliés de l’Ukraine, a-t-elle les moyens de faire plus, et plus vite, comme le réclame Volodymyr Zelensky? "On ne peut pas offrir ce qu’on n’a pas", admet Hadja Lahbib, qui "regrette sincèrement que tout le focus soit mis sur l’armement qu’on peut donner ou non à l’Ukraine: si on prend la globalité de notre aide, si on mélange aide humanitaire, militaire, accueil des réfugiés… On est à un demi-milliard. C’est pas mal!"

Répondre à la surenchère

La ministre défend le volontarisme belge, qui place le pays, selon elle, parmi les plus actifs dans la récolte de preuves de crimes de guerre en Ukraine, avec une équipe dédiée sur le terrain. Mais c’est bien au niveau européen que les décisions importantes sont prises, et pour lesquelles un certain nombre de tabous en matière d’armement sont tombés. En particulier l’épineuse question de l’envoi d’avions de chasse, indispensables à la sécurisation du ciel ukrainien. "Je pense que c’est la Russie qui fait sauter les tabous et qui ne cesse d’aller dans la surenchère. Cela demande une réponse et si l’objectif c’est de mettre fin à cette guerre le plus vite possible il faut pouvoir y apporter les réponses", commente la ministre, qui estime que, pour l’UE, la question de l’envoi d’avions "se pose au fur et à mesure du déploiement de l’arsenal militaire russe et de la violence dont la Russie se rend coupable."

Verdun moderne

Alors que les 27 viennent d’adopter un dixième paquet de sanctions (lire en p.5), les perspectives de pourparlers pour la paix s’éloignent. "J’espère qu’il y aura un momentum le plus vite possible", fait valoir Hadja Lahbib, mais la situation sur le terrain n’incite pas à l’optimisme. "La meilleure façon de lutter contre une escalade, c’est de déployer tout ce qui est possible pour maintenir la Russie dans ses retranchements. Ce n’est malheureusement pas à ça qu’on assiste. Pour l’heure, Bakhmout fait figure de Verdun moderne. C’est symbolique, mais c’est important de stopper cette escalade, ainsi que de sécuriser Zaporijjia. Pour l’instant on n’en parle plus mais il ne faut pas oublier les menaces russes en matière de guerre sale, ou nucléaire. On reste sur nos gardes." La menace nucléaire, un narratif plus que jamais d’actualité, alors que la Russie a annoncé se retirer de l’initiative de désarmement nucléaire New Start cette semaine. De quoi éloigner encore un peu plus d’éventuelles négociations de paix. "Ce qui est certain, c’est que toutes les guerres se terminent autour d’une table de négociations. Et nous appelons ce moment de tous nos vœux. Mais il faut d’abord que la Russie soit de bonne foi, s’asseye, cesse de viser les populations civiles comme elle le fait aujourd’hui."