La situation sanitaire se dégrade en Belgique : le 22 février, 1.570 personnes porteuses du virus étaient hospitalisées, soit 28 % de plus que la semaine précédente.

+ LIRE ICI

2. Terrible drame à Visé : le corps d’un enfant de 4 ans repêché dans la Meuse

Dans la nuit de jeudi à vendredi, le corps d’un enfant a été repêché dans la Meuse, à hauteur de Visé. Le corps a en effet été repéré par une personne qui se promenait le long de l’eau, aux alentours de 9 h ce vendredi matin. Les secours sont ensuite intervenus et ont identifié le corps.

+ LIRE ICI

3. Les clubs belges connaissent leurs futurs adversaires en coupes d’Europe

Ce vendredi 24 février aux environs de midi avaient lieu les tirages au sort des 8e de finale d’Europa League (C3) et de Conference League (C4). En C3, l’Union retrouvera l’Union Berlin, déjà affrontée en poules. Anderlecht et Gand seront respectivement opposés à Villareal et à l’Istanbul Basaksehir.

4. E42 à Fleurus : contrôle et opération escargot de la police et ses syndicats, la circulation quasi bloquée

Les syndicats des policiers menaient une opération escargot en marge d’un contrôle de police au niveau de la sortie 15 et l’entrée du zoning, contre “les promesses non tenues” du gouvernement fédéral. Ils distribuaient des tracts aux automobilistes.

+ LIRE ICI

5. Coronavirus : le chômage corona de 2022 sera assimilé à une période de travail

Le chômage corona n’engendrera pas de pertes de congés ni de pécules de vacances : un ouf de soulagement pour les nombreux travailleurs concernés annoncé vendredi par le ministre du Travail, Pierre-Yves Dermagne

+ LIRE ICI