Brad Pitt avec Virginie Efira sur scène aux Césars 2023 (vidéo)

Les spectateurs de la 48e cérémonie des Césars ont eu l'agréable surprise de voir débouler Brad Pitt sur la scène de l'Olympia. Le César d'honneur devrait être remis à David Fincher et c'est Virginie Efira qui devait lui remettre. L'actrice belge, nommée pour le César de la meilleure actrice, a estimé qu'il n'y avait personne de mieux que son "partner in crime" Brad Pitt - avec qui il a tourné Seven ou Fight Club - et a appelé la star américaine sur scène. Acclamé par toute la salle, Brad Pitt a ensuite loué les qualités artistiques de son ami réalisateur.