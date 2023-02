Un an de conflit en Ukraine: la guerre de la communication

Selon le colonel Quanten, qui enseigne l’histoire de la guerre à l’école royale militaire, Historiquement, les Russes sont très forts dans les guerres défensives, "comme contre Napoléon ou contre l’Allemagne pendant la Seconde guerre mondiale… Mais ils ont remporté moins de succès dans les guerres offensives, comme en Afghanistan. Poutine le sait très bien et il a transformé la guerre en guerre existentielle, pour motiver les Russes à s’engager."

Le colonel Quanten précise: "La diffusion massive de sa propagande est possible car tous les médias sont sous le contrôle de l’État: la voix de Poutine est le seul message que la population russe entend. Cela permet par la même occasion au président russe de garder sa population sous contrôle, en évitant les manifestations d’opposition à la guerre."

Vis-à-vis des soldats, la Russie travaille aussi avec la propagande militaire, "sur le terrain, les soldats se rendent compte que la situation est confuse: ils sont mal équipés, la logistique suit difficilement… et ce n’est pas bon pour le moral des troupes." Mais ici, c’est plutôt un politique de répression qui prime.

Le spécialiste explique que beaucoup de mercenaires de Wagner se sont rendus, et certains ont déserté.

"Maintenant, on sait qu’il y a des unités de protection qui doivent exécuter les déserteurs. On a vu des images de déserteurs de Wagner qui ont été capturés et exécutés à coup de masse sur la tête. Ils ont été filmés pour faire passer un message clair aux autres combattants."

La propagande ukrainienne

Face à la "discipline de cadavre" de la Russie, les Ukrainiens portent l’image de gens qui se battent pour leur pays et leurs enfants. Cela n’empêche pas la propagande.

"Le président Zelenski est un communicateur très habile. Il oriente sa communication vers les Occidentaux, qu’il va trouver pour réclamer de l’aide, toujours vêtu de son pull kaki."

Mais cette propagande ukrainienne est aussi dirigée vers le peuple, "pour maintenir le moral de la population qui vit dans des conditions très dures: sans eau et sans électricité". Pour faire passer la pilule, il doit venir avec des victoires et des succès de temps en temps.

Il communique aussi formidablement bien avec ses propres soldats, selon l’expert belge. "Il va visiter régulièrement le front. On le filme dans les tranchées, où il va visiter des soldats. Il va décorer des blessés, les encourager, avec les pieds dans la boue, toujours avec ses tenues kaki, militaire. Il se présente comme un parmi les autres, et appelle les soldats ses “héros” parce qu’ils se battent pour le pays. C’est une propagande efficace, très orientée et les Ukrainiens sont en bloc derrière leur leader. Poutine, lui, ne va jamais vers le front. "