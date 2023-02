Héberger des exilés : une nouvelle réalité ?

"Il y a trois épisodes clés dans la question de la mobilisation citoyenne. Le premier est celui du parc Maximilien en 2015", avance Antoine Roblain. Fin août 2015, de nombreux demandeurs d’asile arrivent à Bruxelles : l’Office des étrangers refuse alors d’enregistrer plus de 250 personnes par jour. Des demandeurs d’asile finissent par loger dans le parc Maximilien, près de l’Office des étrangers. "C’est la première fois que l’on parle véritablement de crise du pré-accueil", souligne le professeur de l’ULB. Face à cette détresse, les citoyens se mobiliseront, en nombre, pour venir en aide à ces demandeurs d’asile. À la même époque, la photo d’un enfant d’origine syrienne mort sur une plage turque va également provoqué une véritable onde de choc. "Ce sera aussi un élément mobilisateur intense."

Mais qui sont les citoyens qui viennent en aide aux demandeurs d’asile ? Durant cette crise, les logiques humanitaire et militante vont coexister en se confrontant l’une à l’autre. "On observera une volonté émotionnelle de se mobiliser, notamment chez des personnes qui n’étaient pas du tout présentes sur la question migratoire auparavant. Réagir relève alors du devoir moral, face aux corps souffrants, ici à Bruxelles devant l’Office des étrangers."

À ce mouvement se confrontera une action beaucoup plus militante. "Des activistes politiques étaient également présents au parc Maximilien en 2015. On parle ici de personnes historiquement engagées sur la question des sans-papiers qui souhaitaient utiliser ce momentum pour faire passer un message. Leur objectif est de changer la société, et de trouver un agenda politique." En 2015, il n’est pas encore réellement question d’hébergement. Cet accueil est toutefois présent, mais de façon assez marginale.

De l’humanitaire à la contestation

Le changement s’opère à l’automne 2017. Les arrestations à la gare du Nord et au parc Maximilien, associées à un discours politique très dur, conduisent à une mobilisation citoyenne sans précédent. Entre 2017 et 2018, 200 000 nuitées sont organisées pour les demandeurs d’asile. Plus de 6000 citoyens deviennent hébergeurs et hébergeuses.

"Ici, c’est la logique humanitaire qui prévaut. On est face à des personnes qui n’étaient pas particulièrement mobilisées sur la question migratoire au départ." Les hébergeurs sont très majoritairement des femmes (88%), souvent professionnellement actives dans les métiers du care et dans le milieu social. "La voie d’entrée dans le mouvement reste toujours le choc moral activé par les arrestations policières et les images véhiculées autour du parc Maximilien."

Si la motivation des citoyens est au départ apolitique, l’expérience de l’hébergement changera la donne. "Héberger une personne chez soi est très impliquant, poursuit le professeur. La personne que j’héberge n’est plus uniquement une personne dans le besoin. C’est une personne qui a des droits, et pour laquelle je vais me mobiliser. Le rapport entre hébergeur et hébergé n’est plus asymétrique. L’hébergement devient une forme de résistance politique."

Ukraine, le devoir moral

Avec la guerre en Ukraine, cette forme de résistance civile et citoyenne va s’estomper, voire complètement disparaître. "On n’est plus dans une forme de contestation mais dans une réponse à un appel de l’État belge", alors incapable de loger ces personnes qui fuient la guerre.

Le profil des hébergeurs sera tout à fait différent. La majorité des personnes qui accueillent des Ukrainiens vivent avec leur partenaire et leurs enfants, ont très majoritairement plus de 40 ans, et un niveau d’éducation élevé. La plupart d’entre eux sont également à l’aise financièrement.

Les motivations politiques sont presque totalement absentes. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas la proximité identitaire avec les réfugiés qui a poussé les Belges à faire preuve de solidarité. Cet élément existe, mais n’est pas prédominant. Ce qui amène ces personnes à se mobiliser, c’est la notion de devoir moral, liée aux valeurs profondes des individus.

"En réalité, l’Ukrainien ou l’Ukrainienne est l’archétype de la personne vulnérable, sur laquelle il n’y a pas une once de soupçon. Ces personnes sont attaquées par une force extérieure, il s’agit principalement de femmes et d’enfants, et on véhicule des images de corps souffrants." Ce qui n’était pas forcément le cas pour les épisodes migratoires antérieurs. "La notion de soupçon pouvait être présente. C’est ce qui légitimait d’ailleurs l’examen individuel de la demande d’asile. Ce qui n’est pas le cas pour les Ukrainiens." On sous-entend donc que les Ukrainiens sont, collectivement, des personnes vulnérables qui ont besoin d’aide. Loin du militant, voire même de l’humanitaire contestataire, la guerre en Ukraine a donc aussi redessiné les contours de l’hébergement d’exilés en Belgique.