Bart Verbruggen, héros d’Anderlecht: "J’avais étudié leurs pénos"

Vous avez choisi trois fois le bon coin.

"Le staff avait bien analysé la façon dont les Bulgares frappaient. Ce n’était pas évident de trouver toutes les informations. Donc, j’ai fait des recherches moi-même."

Vous aviez un copion ?

"Non. J’ai retenu les coins préférés des joueurs sans copion. (rires). Mais ce n’est pas une garantie. Un joueur peut avoir frappé trois fois à gauche et ce soir à droite."

Vous êtes resté très calme après chaque tir au but arrêté.

"Surtout après les deux premiers, parce que la qualification n’était pas encore acquise. Et je ne voulais pas trop mettre la pression sur nos tireurs. Je dois leur remercier d’avoir converti leur tir au but. Sans eux, je ne serais pas l’homme du match."

Anderlecht a toujours souffert pendant des séries de tir au but. Avec Verbruggen au but, vous en gagnez deux.

"Oui, mais je dois dire qu’au Lierse, j’ai dû attendre le dixième tir au but avant de gagner la série. Après ce match-là, j’avais dit que je n’étais pas un spécialiste. Attendons une troisième série de tirs au but avant de dire que je suis un spécialiste."

Quel adversaire espérez-vous rencontrer ?

"Peu importe. Et s’il faut se qualifier après les tirs au but, je suis d’accord."

Vous allez revoir la série en rentrant à la maison ?

"Ce soir ? Non. J’aurai déjà assez de mal à tomber endormi, vu toute l’adrénaline que j’ai en moi après un tel match. Il faudra quand même que je me repose un peu, parce que le prochain match n’est pas n’importe lequel et se joue déjà dimanche."