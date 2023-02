Don de sang après 65 ans: le conseil supérieur de la santé le déconseille

Ce système suit les recommandations du Conseil supérieur de la santé (CSS) en 2009 pour les nouveaux donneurs seniors. Les personnes de 66 ans ou plus qui ont déjà donné du sang au moins une fois, peuvent continuer à le faire sous réserve d’un accord médical et que le dernier don remonte à moins de 3 ans.

Le don de sang régulier déconseillé après 65 ans

Le CSS a changé d’avis et déconseille désormais le don de sang régulier aux personnes âgées de plus de 65 ans révolus.

Pourquoi ? "Chez les nouveaux donneurs de sang séniors, les réactions modérées à graves, telles que des évanouissements ou des convulsions, sont plus fréquentes " dit le CSS. Il souligne qu’un malaise chez un donneur plus âgé peut décourager les autres donneurs, et ajoute que globalement, les personnes plus âgées récupèrent moins vite.

Risque pour le receveur

Au-delà du risque pour le donneur, le receveur est lui aussi impacté par l’âge du donneur.

Une étude est en cours sur le risque de transmission interhumaine par transfusion sanguine de certaines maladies neurodégénératives, ainsi que le risque de transmettre certains cancers. "Il est encore trop tôt pour se prononcer à ce sujet", dit le CSS. Mais il rappelle que le risque de cancer et de maladie neurodégénérative augmente rapidement entre 65 et 70 ans, et que dans les stades précoces, les symptômes sont absents.

Un troisième élément en défaveur du don de sang après 65 ans est l’altération de la qualité fonctionnelle des globules rouges, plaquettes et/ou globules blancs.

Aux seniors qui se sont indignés auprès de RTL info ou de VRT News, de se voir refuser un don de sang, le CSS répond: "Donner du sang n’est pas un droit. La sécurité de la chaîne transfusionnelle doit en tout état de cause rester la priorité absolue. " Le conseil appelle à un déploiement plus large des campagnes de recrutement encourageant la population dans son ensemble et dans sa diversité à donner du sang.