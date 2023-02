Ce dimanche 19 février 2023 à 15 h 58, une bagarre a eu lieu entre deux individus dans le Parc Louise-Marie à Namur, indique le parquet de Namur.

La victime a été rapidement prise en charge par les ambulanciers avant d’être transférée au CHR de Namur vers 16 h 30. Ses jours n’étaient pas danger.

L’auteur des faits, encore non identifié, est toujours recherché pour tentative de meurtre.

2. Le corps sans vie d’une femme découvert ce lundi matin à Aiseau-Presles

L’information publiée lundi matin par des riverains sur Facebook, inquiets de la présence de la police et du labo non loin de leur habitation, et de nos confrères de La Nouvelle Gazette a été confirmée en après-midi par le parquet de Charleroi. Le corps d’une femme a été découvert à proximité de la salle “Dins les Courtis” rue Lambot à Aiseau-Presles.

3. Guerre en Ukraine: le président américain Joe Biden, en visite surprise à Kiev, promet de nouveaux armements

Le président américain Joe Biden a promis de nouveaux armements à l’Ukraine, lors d’une visite surprise à Kiev lundi, et assuré ce pays du soutien "indéfectible" des États-Unis face à l’invasion russe, quelques jours avant l’anniversaire.

4. Le parquet ouvre une enquête visant le groupe de parcs d’attractions Plopsa

Une enquête pour comportements indésirables a été ouverte contre le groupe de parcs d’attractions Plopsa. En parallèle, les employés du groupe ont diffusé une lettre ouverte manifestant leur soutien au CEO Steve Van den Kerkhof.

5. Nafi Thiam confirme sa participation aux championnats d’Europe en salle d’Istanbul: "L’opportunité parfaite de tester ma forme"

Nafi Thiam, qui s’entraîne actuellement en Afrique du Sud sous la direction de son nouvel entraîneur Michael Van der Plaetsen, a décidé de participer, la semaine prochaine (vendredi 3 mars), au pentathlon des championnats d’Europe en salle d’Istanbul.

L’athlète de 28 ans, qui est la tenante du titre européen, en a fait l’annonce ce lundi matin via sa newsletter.