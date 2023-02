Avez-vous besoin de congés supplémentaires ?

La priorité n’est plus au salaire poche, comme en 2008 (62% des travailleurs contre 29% en faveur de plus de temps libre). La priorité s’est inversée: 61% privilégient le temps libre contre 38% le salaire.

Et en Belgique ?

Le spécialiste RH SD Worx a mené en Belgique une étude auprès de plus d’un millier de travailleurs belges., pour déterminer les facteurs les plus importants dans le choix d’un employeur. Le salaire venait en premier, suivi de la flexibilité (horaires de travail, temps de travail et flexibilité du travail), puis la sécurité de l’emploi et la stabilité financière et enfin l’accessibilité de l’organisation.

Vacances, comment ça marche ?

Les travailleurs employés, qui travaillent à temps plein, 5 jours par semaine, ont droit à 20 jours de vacances au moins s’ils travaillent 12 mois sur l’année précédente.

Alexia van Zuylen, consultante juridique chez SD Worx.

Alexia van Zuylen, consultante juridique chez SD Worx, relativise l’intérêt des Belges pour les congés supplémentaires. "Cela dépend fortement du secteur où l’on travaille. Il y a des secteurs où les congés extralégaux sont déjà nombreux, comme le secteur bancaire, qui dispose de quatre jours de plus que les autres."

En effet, l’entreprise n’est pas la seule à décider d’offrir ou non des congés extralégaux à ses employés. Parfois, la décision se prend au niveau du secteur d’activité, par commission paritaire. "C’est le cas au niveau de la 319.02, éducation et hébergement, qui ont jusqu’à 7 jours de plus. L’industrie alimentaire (CP 118 et 220), l’industrie chimique (CP 116 et 207) prévoient aussi des jours de congé supplémentaires", précise Mme van Zuylen.

Inégalité hommes-femmes

Dans l’exercice de son travail, la consultante juridique constate que demandes de congés sont encore parfois genrées. "Dans le secteur de la construction, les ouvriers n’arrivent pas toujours à écouler tous leurs jours de congé. Ils se montrent plus attentifs à leurs revenu net en poche. Cependant, les congés légaux doivent obligatoirement être pris avant la fin de l’année.."

Pour elle, c’est encore souvent les femmes qui demandent des congés supplémentaires. "La demande est plus importante chez les 30-45 ans, qui ont des enfants en bas âge, que chez les jeunes travailleurs et les plus de 50 ans, qui ont moins besoin de congé."

Par ailleurs, dans les secteurs très compétitifs, le congé peut être mal vu, car si on prend tous ses congés, on ne parvient pas à atteindre de ses objectifs. Et le fait de s’absenter pour aller rechercher ses enfants à l’école passe plutôt mal.

Comment faire ?

Quand on accorde des jours de congés supplémentaires, il faut selon la conseillère juridique envisager tous les cas de figure "Dans le cas des congés extralégaux le, se posent les questions suivantes prorata temps partiel, temps plein, par exemple. Ou faut-il payer les congés extralégaux en cas de démission ? Quid en cas d’absence de longue durée ? Quelle est la date limite pour prendre les congés extralégaux ? Ces règles sont fixées par l’entreprise par convention individuelle conclue avec le travailleur, ou par convention collective de travail d’entreprise (qui a une force juridique supérieure), et dans le règlement de travail."