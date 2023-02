Violences sexuelles  : le nombre d’affaires en hausse en Belgique

Les chiffres proviennent de la banque de données du Collège des procureurs généraux. Le nombre d’affaires portées chaque année à la connaissance des parquets a augmenté de 33% entre 2017 et 2021.

Les affaires de voyeurisme ont augmenté de 187% entre 2017 et 2021. Il est à noter que le voyeurisme en tant que tel est punissable (et intégré au Code pénal) depuis 2016. Avant, il était parfois condamné par certains tribunaux comme "attentat à la pudeur".

C’est en 2020 que l’on dénombre le plus grand nombre d’affaires: 17 712. Cette année-là, ce sont les affaires de pornographie enfantine – Child Focus préfère parler d’"images d’abus sexuel d’enfants" – qui ont connu la plus grosse augmentation: +80% par rapport à l’année antérieure. Ces affaires représentent alors à l’époque presque un tiers (27%) des affaires de délinquance sexuelle entrées dans les parquets.

2020, c’est l’arrivée du Covid et du confinement: "les adultes – et les enfants – ont passé beaucoup plus de temps derrière leur ordinateur", explique Child Focus. "Par ailleurs, si avant, chercher des images d’abus se faisait sur le dark web, aujourd’hui, ces images s’échangent sur Whatsapp. Il y a une sorte de normalisation. La circulation des images a vraiment explosé", indique Niels Van Paemel, policy advisor chez Child Focus, qui a reçu en 2021 2 147 signalements d’images d’abus sexuel d’enfants. Et de pointer également la coopération internationale toujours plus importante.

Par ailleurs, depuis 2017, l’extension de la loi sur les méthodes particulières de recherche a rendu possible l’infiltration de la police sur internet. "Mais la législation sur la protection de la vie privée n’est pas en faveur des enquêtes, note toutefois Yves Goethals, responsable de la section “child abuse” de la police fédérale. Cela rend les choses plus compliquées. Il faut être très prudent. On a d’ailleurs besoin d’un cadre légal clair en Belgique.

Plaintes en hausse

En 2021, le plus grand nombre d’affaires de délinquance sexuelle entrées dans les parquets concernait les viols (5 391, soit 31%) et les attentats à la pudeur (4 810, soit 27,5%). Les affaires pour ces deux préventions ont augmenté respectivement de 32% et 21% entre 2017 et 2021. Véronique De Baets, porte-parole de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH) qui lutte notamment contre la violence sexuelle, y voit un lien clair avec la naissance des centres de prise en charge de violences sexuelles (CPVS) en 2017, qui ont accueilli depuis plus de 6 000 victimes.

"Les chiffres montrent que 63% des victimes qui se sont présentées auprès d’un CPVS ont déposé plainte lors de leur première admission." C’est 7 fois plus que via le parcours classique. 65% du public des CPVS sont des victimes de viol, 4% des victimes de tentative de viol et 12% d’un attentat à la pudeur.

"En dehors des CPVS, très peu de victimes déposent plainte. Elles ont peur. Quand elles se décident, elles sont hors délai pour le travail médico-légal, la récolte de preuves et le dossier devient bancal pour ces raisons, note Véronique De Baets. Dans les CPVS, la prise en charge se fait souvent dans les 72 h qui suivent les violences sexuelles et tout est fait pour que le dossier soit suivi par le parquet."

Sophie Desbenoit est coordinatrice du CPVS de Charleroi qui est né en novembre 2021. "Ici, on va faciliter le dépôt de la plainte", confirme-t-elle. Sur un an, 285 victimes ont été prises en charge et 146 ont déposé plainte lors de leur première admission. Une cinquantaine l’ont fait par après. "Des policiers formés, en civil, viennent dans nos locaux. La victime doit juste changer de pièce et n’est pas derrière une vitre au commissariat à devoir raconter son histoire", insiste Sophie Desbenoit.

Une société qui évolue

"On est dans une société où les mentalités évoluent, heureusement, estime Véronique De Baets. Il y a eu une prise de conscience sociétale liée à MeToo. La question du viol n’est plus considérée de la même manière aujourd’hui qu’il y a 20 ou 30 ans. Les victimes se sentent moins “empêchées” de porter plainte. Puisque d’autres le vivent aussi. Par ailleurs, la police et les parquets sont plus sensibilisés à ces questions. Il y a une volonté des différents acteurs de poursuivre les auteurs."

La porte-parole de l’IEFH espère d’ailleurs que les dossiers suivis par les parquets vont continuer de grimper. Et de préciser: "Si ça augmente, ça ne veut pas dire qu’il y a plus de faits perpétrés qu’avant !"

"Le nouveau code pénal – adopté en juin 2022 – alourdit les peines et le consentement est mis au centre. On reconnaît la gravité du viol. Cela va guider le travail de la Justice. On va dans la bonne direction. Ce sera intéressant de voir les chiffres dans 3 ans."

Et de poursuivre: "Bien sûr, il y a encore du travail à faire dans l’accueil des victimes et le traitement des dossiers. On sait que quand l’accueil de la victime n’est pas adéquat (sans policier formé, etc.), il peut y avoir mise en doute de la victime et celle-ci peut culpabiliser. Et parfois, sa plainte n’ira pas jusqu’au parquet: soit parce que la victime la retire ou parce qu’elle va minimiser les faits. Il faut continuer à former la première ligne."

Véronique De Baets plaide en outre pour une ventilation des chiffres "entre homme et femme car là, on invisibilise le fait que ce sont les femmes qui sont le plus souvent victimes de ces affaires de violences sexuelles".