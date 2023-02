Nos jardins, refuges pour les oiseaux… faute de mieux

Avec 28 espèces en expansion, 17 en régression et 10 qui sont stables, soit 55 espèces au total, c’est une grande diversité qui est observée dans les jardins. Mais ce qui apparaît en soi comme une bonne nouvelle montre aussi que les jardins sont devenus de véritables refuges pour les oiseaux… faute de mieux.

Car la diversité d’espèces dans l’entourage direct des humains traduit malheureusement aussi un appauvrissement des milieux naturels, explique Anne Weiserbs, ornithologue chez Natagora.

"Les espèces qui se portent le mieux sont des espèces forestières opportunistes qui ont pu s’adapter à nos jardins", dit-elle. Le plus bel exemple étant le merle noir: alors que, il y a un peu plus de 100 ans, on ne le trouvait qu’en forêt, c’est aujourd’hui l’espèce la plus présente dans les jardins avec plus de 120 000 signalements. D’autres espèces présentes dans le top 10 des oiseaux le plus souvent enregistrés dans nos jardins en sont d’autres exemples: la mésange charbonnière, la mésange bleue (en légère régression toutefois) ou le rouge-gorge.

Par contre, les espèces moins opportunistes, celles qui ne trouvent pas leur compte dans nos jardins, sont souvent en déclin. On peut ainsi donner en exemple la mésange huppée ou le bruant jaune dont les habitats privilégiés, de larges espaces forestiers, des plaines cultivées avec haies, des talus et bosquets, ont été complètement dénaturés, et dont les ressources alimentaires ont été réduites à cause des pesticides. "Pour certaines espèces plus exigeantes en termes d’habitat, l’homogénéité des milieux naturels dont on a rasé les talus, éliminé les friches et morcelé les espaces forestiers, a un véritable impact négatif sur les populations", note Anne Weiserbs. D’où l’importance de ne pas reproduire ce modèle dans nos "jardins refuges".

Tonte tardive, espace plus sauvage, plantation d’espèces locales et nourricières,…, sont donc essentiels. "Dès qu’on aménage quelque chose de positif pour les oiseaux dans son jardin, on voit des résultats dans l’année", insiste Anne Weiserbs.