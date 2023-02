Largo Winch va reprendre du service au cinéma

Tomer Sisley, qui incarnera le milliardaire pour la troisième fois, l’avait déjà laissé entendre en décembre, au micro du Figaro : “J’ai repris l’entraînement. On met un petit coup d’accélérateur sur le physique puisqu’il y a encore deux trois cascades qu’il va falloir faire”, avait-il avoué, plutôt confiant, et sans savoir quand commencerait exactement le tournage. Celui-ci a finalement débuté le 6 février, en Bulgarie et sous la neige. Avant d’ensuite mettre le cap sur la Thaïlande. Il se terminera le 29 juin.

Le scénario de ce troisième film a été construit sur base des tomes 13 (Le prix de l’argent) et 14 (La loi du dollar) de la série imaginée au début des années 90 par Jean Van Hamme. Deux albums dans lesquels Winch est l’objet de toutes les critiques après l’annonce de plus de 2500 licenciements au sein de l’une de ses (nombreuses) entreprises, et après le suicide spectaculaire de l’un de ses collaborateurs.

Autre surprise : la réalisation de cette grande coproduction européenne a été confié à un cinéaste... belge, Olivier Masset-Depasse (51 ans). Il s’agira, pour ce dernier, d’un virage à 360 degrés quand on sait qu’il s’était surtout fait remarquer, jusqu’alors, par des films d’auteur à fort ancrage social, à l’instar d’Illégal (deux magrittes en 2011). “Enfant belge, j’ai grandi avec la bande dessinée. Jean Van Hamme, le créateur de Largo Winch, a été une véritable inspiration. Quand mon producteur m’a proposé de faire Largo, c’était une évidence : je pouvais combiner action, thriller et divertissement dans un seul film”, raconte-t-il.

International, le casting réunira, outre Tomer Sisley, Clotilde Hesme (Lupin) et surtout James Franco. L’acteur américain de 44 ans, connu pour ses participations aux Spider-Man de Sam Raimi, à Harvey Milk ou 127 heures, avait été écarté des castings par les studios hollywoodiens en 2018, après des accusations de harcèlement sexuel et d’abus de pouvoir proférées à son encontre par des étudiantes de sa propre école de cinéma. Déjà annoncé dans un prochain biopic de Fidel Castro (que réalisera le… cousin de Javier Bardem), Franco incarnera ici l’un des ennemis de Largo Winch dans un duel annoncé épique.

On ne sait pas encore quand sortira le film.

Les deux premières adaptations de la série des éditions Dupuis n’avaient pas rencontré le succès escompté au box-office, malgré la présence très médiatisée de Sharon Stone dans le second volet.