"De Bakhmout à Zapporijjia, où personne d’autre ne va"

Bogdan Avramenko est cardiologue: s’il vit et travaille à Kiev, il n’a pas tardé à rejoindre, dès avril 2022, les cohortes de médecins volontaires portant secours aux civils coincés dans des zones "désoccupées" ou près du front ukrainien, principalement au sud et à l’est du pays.

"À Kherson, la ville, même libérée, est restée sous le feu des Russes; aujourd’hui encore, beaucoup de médecins tentent de la quitter", témoigne le docteur Avramenko, qui ne part pas seul sur le terrain. Son "véhicule" pour se rendre sur zone, c’est l’association israélienne FRIDA, née dans l’urgence au lendemain de l’agression russe, le 24 février 2022.

Partir… puis revenir

Ces deux fondateurs, Roman Goldman et Mark Neviajsky, deux Israéliens spécialisés dans le tourisme médical, ont démarré la mission de façon informelle, sur leurs propres fonds. "Roman et moi étions à Kiev, on faisait notre boulot, qui consiste à promouvoir la médecine israélienne à l’étranger, notamment en Ukraine, et ce depuis des années", explique Mark Neviajsky. "Tout d’abord nous avons quitté le pays avec nos employés, afin d’atteindre la frontière moldave. Mais nous avons décidé de ne pas rentrer en Israël tout de suite. Grâce à nos contacts, nos clients, et notre connaissance de l’Ukraine, nous avons d’abord amené 300 docteurs israéliens volontaires à la frontière pour aider et soigner les réfugiés", se souvient le cofondateur de FRIDA. "Dans la troisième semaine de mars 2022, nous sommes retournés à Kiev et avons vraiment commencé FRIDA. Nous avons reçu notre premier don d’ambulance et avons pu commencer les missions dans les régions tout juste libérées par les forces ukrainiennes."

Peu à peu, d’autres médecins volontaires (d’Ukraine, mais aussi d’Israël, des États-Unis ou d’Amérique du sud), ont rejoint l’organisation, qui a pu étendre ses missions de plus en plus loin dans le territoire ukrainien. "J’ai abord commencé autour de Kiev, puis Zapporijjia, Dnipro, etc.", se remémore Bogdan Avramenko, qui énumère les différentes pathologies qu’il a soignées dans ces zones. "La plupart des patients viennent à nous avec des pathologies chroniques. Ils n’ont pas accès à une quelconque aide médicale là où ils se trouvent. J’ai constaté beaucoup d’hypertension, des personnes qui ont souffert d’attaques cérébrales et cardiaques; il est aussi arrivé qu’on diagnostique des cancers. C’est généralement un premier diagnostic."

Les plus vulnérables

"Après avoir été sur place avec des docteurs et des médicaments et constaté la situation par nous-mêmes", embraye Mark Neviajsky, "nous avons compris ce que FRIDA pouvait faire: apporter de l’aide médicale pour les plus vulnérables des citoyens ukrainiens, en particulier ceux qui se trouvent dans les régions et zones très proches du conflit. Soit près de la ligne de front, soit dans les zones qui ont été occupées par la Russie avant d’être libérées." "En fait, nous allons dans les zones où la plupart des organisations internationales ne vont pas, car elles ne peuvent en général s’approcher à moins de 50 km de la ligne de front", poursuit cet homme qui n’a suivi aucune étude de médecine "au grand dam de [sa] mère". Qu’elle se rassure : aux dires de son fils, les "docs de choc" de FRIDA ont permis d’examiner "autour de 45 000 personnes".

En général, souligne Neviajsky, il s’agit des "civils les plus vulnérables du pays: les malades, les personnes âgées, les mères, les enfants, les alcooliques, les junkies, les pauvres qui n’ont nulle part où aller. Parfois, ces gens n’avaient pas vu de docteur depuis 6 mois, ou même des années."

Entre les gouttes

Les convois qui partent de Kiev peuvent embarquer jusqu’à 30 docteurs et personnel médical. L’organisation dispose de son propre service de sécurité, mais la coopération demeure étroite avec les autorités locales, "d’abord parce qu’il faut signaler notre présence, ensuite pour que les civils sachent que nous venons et ce pour quoi nous venons", explicite Neviajsky.

Jusqu’ici, les équipes médicales et chauffeurs d’ambulances sont passés entre les gouttes. "Nous avons un protocole de sécurité très strict que nous suivons à la lettre, qu’il s’agisse des docteurs ou autre", témoigne le docteur Avramenko. "Mais si l’une de nos ambulances se retrouve sous le feu, rien ne nous protège vraiment. Parfois nous disposons de véhicules blindés, mais c’est loin d’être toujours le cas. En général, avant nos missions nous avons un briefing avec les autorités ukrainiennes, qui nous indiquent éventuellement par où il est plus sûr de passer." "Nous avons été pris pour cible deux fois", pointe-t-il : "Dans la région de Donetsk, c’est tombé à 15, 20 mètres du convoi; et la dernière fois, un missile est tombé à l’endroit où nous étions 10 secondes auparavant."

Mi-février, FRIDA a dû annuler une mission à Bakhmout, tant la situation s’y est détériorée. Quelques jours plus tôt, un convoi humanitaire y a été sciemment ciblé par un bombardement russe, causant la mort d’un ambulancier américain volontaire. Pas de quoi décourager les docteurs de FRIDA : "Nous avons couvert Kiev, Zaporijjia, Donetsk, Bakhmout, Mikholaïev, etc. Et on aspire à couvrir encore plus de régions", insiste Mark Neviajsky.