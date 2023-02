Coût de l’inactivité physique en Belgique: plus de 8 000 décès prématurés d’ici 2 050

1. Profil des sédentaires

En moyenne 4 adultes européens sur 10, dont les Belges, font régulièrement de l’exercice. le Belgique 45% ne pratiquent aucun sport, aucune activité physique. Parmi ces inactifs, une forte proportion de femmes, de personnes âgées ou appartenant aux groupes socio-économiques inférieurs. L’OMS souligne que si de nombreux pays ont fait des efforts pour promouvoir l’activité physique, il reste des lacunes dans les politiques mises en place.

2. 10 331 décès prématurés

Si chacun suivait les recommandations en matière d’exercice physique, on éviterait le décès prématuré de 10 331 Européens, âgés de 30 à 70 ans. La France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et la Pologne représentent 62% des décès prématurés. La Belgique contribue à ce triste palmarès à hauteur de 299 décès prématurés par an.

L’OMS a également calculé que les Européens qui se mettront à pratiquer un sport ou une activité physique au rythme de 2 h 30/semaine verront leur espérance de vie augmenter en moyenne de 7,5 mois. De 15,7 mois s’ils bougent 5 heures/semaine. Les Belges sédentaires gagneront 5,9 mois (2 h 30 d’activité par semaine) et 7,2 mois (5 h/semaine).

3. 11,5 millions de malades

Une activité physique régulière pratiquée par tout un chacun permettrait de prévenir d’ici 2050, toute une série de maladies non transmissibles. Dans le détail, cela donne 3,5 millions de cas de dépression, 3,8 millions de maladies cardio-vasculaires, un million de diabètes de type 2, 400 000 cas de cancer… 11,5 millions de maladies au total, affectant des personnes âgées de 50 à 79 ans, pourraient ainsi être évitées au sein de l’Union européenne.

4. 8 milliards d’économie

La prise en charge de ces maladies a un coût élevé: 8 milliards d’euros annuels à l’échelle de l’UE. Selon les estimations de l’OMS, la Belgique dépensera en moyenne 337 000 € chaque année au cours des trois prochaines décennies pour le traitement des maladies favorisées par l’inactivité physique. Les États membres pourraient économiser en moyenne 0,6% de leurs dépenses de santé si tout le monde faisait au moins 150 minutes d’activité physique par semaine.

"C haque euro investi dans l’activité physique génère un rendement presque double de 1,7€ en bénéfices économiques, argumente le Dr Hans Henri P. Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe. Nous devons communiquer les avantages d’être actifs, pas seulement les avantages physiques, mais les avantages pour la santé mentale, l’environnement et la société… Nous devons nous assurer que nos systèmes peuvent et vont soutenir ces changements – comme véritable transformation à long terme".