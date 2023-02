Soupçonné de corruption et de blanchiment dans l’affaire du Qatargate, l’eurodéputé anthisnois, Marc Tarabella, est incarcéré à la prison de Saint-Gilles depuis vendredi 10 février. La chambre du conseil de Bruxelles décidera de son sort ce jeudi.

2. Quentin Grégoire élu Wallon de l’année: "Un prix pour tous les pompiers"

Le commandant des pompiers de la zone Vesdre-Hoëgne & Plateau a été désigné Wallon de l’année, une récompense qu’il partage avec toute la profession mais aussi avec les familles des pompiers.

3. Armes: l'industrie belge regrette que "les banques veulent faire des affaires mais pas trop se mêler de problèmes éthiques"

Plusieurs industriels de la défense et de l’armement regrettent la frilosité des banques à soutenir leur secteur. Ils appellent le politique à assumer les décisions éthiques des banques.

4. La Fondation Folon voudrait agrandir son musée de La Hulpe, mais ça coince

La Fondation Folon aimerait agrandir son musée situé dans le domaine Solvay. Mais ce n’est pas si simple.

5. Alain Brock a vécu son premier carnaval d’Eupen… à 9 mois! Depuis, il en compte 53

Eupenois pure souche, Alain Brock n’a manqué qu’une seule édition du carnaval d’Eupen. C’est un spécialiste.

6. Brian Riemer: “Nous, champions d’Europe ? Les Danois ont gagné l’Euro en venant de la plage”

Le T1 Brian Riemer promet qu’il attache autant d’importance à ce match européen qu’à celui à Courtrai.

7. Inauguration du centre d'accueil de Genappe: Roger nous a raconté son périple depuis le Cameroun

L’inauguration officielle du centre Croix-Rouge de Genappe, centre d’accueil pour demandeurs d’asile qui a ouvert ses portes en décembre dernier, s’est déroulée dans un esprit festif ce mercredi midi. Roger nous a raconté son périple du Cameroun à Genappe en passant par la Grèce.

8. Deux jeunes de Bellefontaine au 4L Trophy à travers l'Atlas

Cyril Mignon et Justin Gérard ont 19 et 20 ans et prendront part au 4L Trophy, une course d'orientation de près de 6.000 km à la boussole à travers le désert marocain.

9. Le domaine des Prés Fleuris (Bolland) est en vente, après plus de 40 ans d’existence

La famille Spits se sépare à contrecœur de ce complexe qui a vu défiler d’innombrables mariages et réceptions pendant une quarantaine d’années.

10. La maman de Killian Sardella se confie : “À cause de son problème au mollet, ses pieds dormaient pendant le match”

Cécile Mbamba, la mère de Killian Sardella, raconte comment son fils est passé de la galère à un poste de titulaire.