Suicide d’un journaliste à la RTBF : la société des journalistes réclame des mesures pour éviter un autre drame

Ophélie Fontana a rendu hommage, en larmes, à son collègue et camarades d’études à l’Ihecs lors du journal télévisé de 13 heures mercredi. Très émue, elle a exprimé ses condoléances à l’épouse, aux filles et aux proches d’Alain Dremière.

La RTBF a mis en place, en interne, une cellule de soutien psychologique.

Les bâtiments du boulevard Reyers avaient déjà été le théâtre de suicides par le passé. Ce fut le cas en 2017, puis encore en 2018, lorsqu’un monteur, travaillant à la RTBF, s’est défenestré du 11e étage.

La tragédie de mardi est le 4e suicide au sein du personnel en quatorze ans. Quand en août 2009, un jeune technicien avait mis fin à ses jours, une pétition avait tiré la sonnette d’alarme: "A tous les étages, dans tous les métiers, dans chaque centre régional, le malaise est profond, le découragement menace".

"Une autre RTBF est possible"

La société des journalistes s’est rassemblée en assemblée générale extraordinaire mercredi. Elle déclare: "Le suicide de notre collègue fait écho à la situation de plusieurs membres de la rédaction qui ont exprimé leur détresse lors de notre réunion. Dans une atmosphère d’écoute et de respect, les témoignages de mal-être, de souffrance et de violence au travail se sont succédé. “Il y a d’autres Alain dans la rédaction”, “trop de collègues s’effondrent sans cesse”, “ce qu’on croit être des situations de détresse isolée sont le reflet d’un modèle qui dysfonctionne”."

Le temps est au deuil est au recueillement, mais la SDJ dit ne pouvoir rester sourde aux marques de désespoir partagées lors de la réunion, à laquelle ont pris part 150 personnes représentant l’ensemble des métiers de l’information. La SDJ demande d’urgence une réflexion de fond sur les structures de décisions et la gestion humaine qui sont à l’œuvre à la RTBF. Elle insiste sur une exigence de respect, d’écoute et de bienveillance dans le fonctionnement quotidien de la rédaction et la nécessité d’un accompagnement plus soutenu des personnes en souffrance. "Plus jamais pareil drame ne peut se reproduire. Une autre RTBF est possible" dit la SDJ.