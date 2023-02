Armes: L'industrie belge regrette que "les banques veulent faire des affaires mais pas trop se mêler de problèmes éthiques"

Ces CEO représentent l’industrie belge de l’armement et de la défense. Dans un contexte de guerre en Ukraine, ils sont venus rappeler en chœur la nécessité que le politique soutienne leur secteur. Les signaux sont concrets du côté du gouvernement avec le plan STAR de la ministre de la Défense ainsi que la création de la DIRS dont l’objectif est de développer et à consolider une base industrielle et technologique de défense belge.

Les appels ont été nombreux afin de miser sur cette industrie qui exporte 95% de ses productions. Georges Heeren, représentant Agoria et les entreprises d’inspiration technologique, plaide pour une facilitation du financement du secteur. "On est confronté au fait que des banques refusent des prêts aux sociétés de la défense car on considère que ce n’est pas un secteur éthique : c’est véritablement absurde. Pourquoi doit-on se replier sur des banques étrangères où l’argent va aboutir ?" Il renvoie alors la balle au législateur afin de clarifier cette situation.

"L’énorme différence entre nos collègues d’autres pays et nous, c’est le financement, regrette Stéphane Burton, CEO du groupe aérospatial Orizio." L’Europe se finance par les banques et les États-Unis par la bourse. Chez nous, les banques préfèrent investir dans de l’e-commerce et des emplois à 1 200 €."

Industrie de la défense ©Huet

Handicapant critère ESG

De nombreuses banques se retranchent derrière le financement durable et les considérations ESG pour "Environnementales", "Sociales" et de "Gouvernance". "Les critères ESG sont utilisés pour discréditer le secteur de la défense, estime Julien Compère, CEO de FN Herstal. On ne prend pas la notion ESG par le bon bout. On a aussi des démarches sociales, environnementales : pourquoi ne serait-on donc pas éligible à un financement ? Si une entreprise fait les choses de manière correcte, on ne peut la disqualifier uniquement pour son secteur. "

Steven Luys, CEO de ECA Robotics Belgium et dont l’entreprise est active dans le déminage, fixe les attentes du secteur. Face à la frilosité des banques, c’est le législateur qui doit proposer des solutions. Le message adressé aux parlementaires est clair : "Les banques veulent faire des affaires mais pas trop se mêler de problèmes éthiques. Vous pouvez nous aider en reprenant la responsabilité de la décision éthique."

Concrètement, des entreprises sont dans l’incapacité de recapitaliser et de répondre à des offres de marché en raison d’absence de financement. À la FN Herstal, ce n’est pas encore le cas mais on redoute d’y être confronté. "Si on a un gros investissement demain, il faut qu’on puisse avoir accès au financement. On a encore des partenaires belges et étrangers vu qu’on est un groupe international."

La guerre en Ukraine semble avoir remis l’industrie de la défense au centre des préoccupations. De sordides "marchands de canons", ces industriels ont désormais le vent en poupe pour obtenir un soutien plus large du monde politique et de l’opinion publique au nom de la sécurité intérieure. Le conflit ukrainien semble avoir démontré toute la fragilité de nos certitudes antérieures...