La grippe aviaire s’installe et inquiète

La grippe aviaire, la Belgique y est confrontée de manière saisonnière. Mais ce qui semble être nouveau ici, c’est que ce virus H5N1, présent chez les oiseaux depuis trois ans, n’est justement plus saisonnier. "Ce virus qui apparaissait autrefois de manière saisonnière lors de la migration des oiseaux, circule désormais toute l’année", confirme l’Afsca.

L’an dernier en Belgique, 29 foyers de grippe aviaire ont été confirmés chez des volailles et des oiseaux captifs (dans 11 exploitations avicoles, chez 7 négociants d’oiseaux, chez 10 détenteurs particuliers et 1 dans le parc animalier Pairi Daiza). Par ailleurs, 220 oiseaux sauvages ont été retrouvés contaminés par le virus. Et rien que depuis janvier, 3 nouvelles contaminations ont été détectées dans les exploitations avicoles et 2 chez des oiseaux de détenteurs particuliers et négociants. Dont le dernier en date à Philippeville le 10 février. Bilan là aussi provisoire puisque des dizaines d’oiseaux sauvages ont encore été retrouvés morts ce 14 février en région namuroise.

Une issue grâce à un vaccin ?

Désormais, la virulence de cette épidémie fait craindre une transmission à l’homme, alors que les cas de transmission aux mammifères se multiplient (voir ci-dessous).

Face à ce virus qui semble désormais vouloir s’installer, les mesures de biosécurité sont actuellement l’unique moyen de faire barrage. Et elles semblent efficaces puisque, bien qu’ayant fortement augmenté par rapport à 202 1, tous les cas enregistrés en Belgique l’an dernier étaient des “infections primaires”. Donc liées à une contamination par des oiseaux sauvages et non entre élevages. Imposées depuis le 5 octobre, les mesures de confinement en étable pour les volailles d’élevages professionnels dont le parcours extérieur n’est pas complètement fermé par des filets restent donc d’actualité. Le nourrissage des volailles, des volailles de hobby et des autres oiseaux doivent se faire à l’intérieur ou de façon à rendre impossible le contact avec les oiseaux sauvages.

Mis sous pression par cette crise sanitaire, le secteur avicole espère qu’une issue pourra être trouvée grâce à la vaccination. "Des tests de terrain existent dans certains états membres et la recherche scientifique progresse pour permettre des vaccins sûrs et efficaces", indiquait hier le ministre Clarinval qui est favorable à ces démarches. Deux laboratoires pourraient répondre à cette demande dans les prochains mois et la législation européenne est en cours d’adaptation pour permettre une telle vaccination.