La "Friends Experience" arrive en Belgique

En plateau

La promesse: déambuler dans une reconstitution des décors de la série. Et effectivement, nous avons pu entrer partout, des deux appartements emblématiques au Central Perk en passant par les escaliers dans lesquels le canapé de Ross resta coincé malgré les nombreux "pivots !". Amusant, mais même si les réservations sont liées à des créneaux horaires pour fluidifier les flux, certains espaces sont vite saturés. Avec des salves de 50 personnes toutes les 15 minutes annoncées pour l’expo bruxelloise, préparez-vous à partager salons et photos avec pas mal de colocs. Prévoyez aussi des extras: il est possible de rejouer la scène iconique de l’empilement de têtes dans l’entrebâillement de la porte ou de s’installer dans le canapé orange face à la fontaine du générique, mais interdiction de dégainer son smartphone dans ces zones, les seules photos autorisées étant en vente à la sortie.

T’as la ref ?

Les fans curieux jubilent en repérant des détails malins comme le diplomate de Rachel (fraises et petits pois) qui repose dans le frigo. Face au mur reprenant une dizaine d’ardoises magiques, ils se gargarisent d’avoir repéré à l’époque ces "messages secrets" au fil des épisodes, sur la porte des garçons. Ils s’amusent de découvrir les planches de Science Boy, la BD écrite par Ross enfant (et volée par Phoebe). Mais pour ça, il faut avoir une assez bonne mémoire, car beaucoup d’éléments donnent l’impression d’être là afin de meubler entre deux files pour des photos, les explications sont rares et sommaires. Paradoxalement, ceux qui se seraient retrouvés là par hasard trouveront quelques infos d’ultra B.a.-Ba comme la manière dont la bande s’est formée. Le positionnement fait le grand écart et on aurait aimé avoir plus de mises en lumière des coulisses, à l’image de la petite interview vidéo de la costumière.

Immersif, mais peu interactif

À part dans l’intro, contée par la "douce" voix de Janice, les images de la série sont peu présentes. Même la partie qui met en avant quelques guests les affiche via de sages portraits noir et blanc, sans faire le moindre lien avec leur rôle éclair.

On le concède, on fait difficilement plus immersif que de pouvoir mettre ses pieds sur la table de salon qu’on a vue des centaines de fois à la télé (pardon, Monica), mais le prix d’entrée annoncé – 26,50 €/adulte à Bruxelles plus extras – nous laisse perplexe. Un peu comme la scène de danse de la dinde dans la série ; peut-être n’est-on pas assez fan.

Palais 4 (Brussels Expo) du 31 mars au 18 juin, ouverture de la billetterie le 22 février, brussels.friendstheexperience.com.