Ces pesticides interdits ici, mais exportés là-bas

Selon une étude de 2020, 74 substances actives interdites ont ainsi été retrouvées dans 5 800 échantillons de produits alimentaires importés dans l’UE, pointe SOS Faim. "C’est le cycle du poison", dit l’ONG.

Danger là-bas et concurrence déloyale ici

Interdits en Europe car jugés trop dangereux pour la santé humaine et l’environnement, ces substances continuent donc à faire des dégâts hors des frontières de l’Union.

"Ces produits sont reconnus pour leurs effets cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, particulièrement pour leurs premiers utilisateurs: les agriculteurs et agricultrices et les travailleurs et travailleuses agricoles", souligne SOS Faim.

En théorie, la convention de Rotterdam permet pourtant aux pays concernés d’interdire l’importation de ces produits mis à l’index par des études scientifiques.

"C’est d’ailleurs l’argument avancé par les entreprises qui disent vendre ces produits à des “adultes consentants” en quelque sorte, dit Jonas Jaccard, responsable plaidoyer et campagne pesticides chez SOS Faim. Mais beaucoup de ces pays ne disposent pas des ressources techniques et scientifiques pour analyser des dossiers qui sont complexes, ni pour encadrer l’utilisation de ces produits. Et les lobbies ou même la corruption interviennent aussi."

Mais les agriculteurs européens pâtissent également de cette permissivité: en tolérant dans les aliments importés ces produits chimiques, "l’UE crée une concurrence déloyale entre les agriculteurs d’ici et ceux d’ailleurs"

Vanter l’agroécologie et vendre des pesticides

Pour SOS Faim, l’exportation de ces substances fabriquées en son sein mine également la crédibilité des ambitions de l’UE en tant que leader de la transition écologique. Des ambitions pourtant clairement affichées dans le Pacte vert européen qui vise notamment à réduire de 50% d’ici à 2030 l’utilisation des pesticides chimiques et les risques qui y sont associés. Quant à la Belgique, qui s’est engagée à promouvoir l’agroécologie via ses programmes de coopération au développement dans les pays du sud, elle ne sera pas plus crédible tant qu’elle permettra à ses entreprises d’exporter des pesticides chimiques dans ces mêmes pays, dit l’ONG.