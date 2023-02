Un dixième paquet de sanctions de l'Europe qui pourrait, cette fois, viser les diamants russes

La pression de la Pologne et des États baltes est plus forte que jamais sur la Commission européenne, qui doit prochainement présenter un nouveau paquet de sanctions à l’encontre de la Russie - le dixième - alors qu’on s’approche du triste anniversaire de l’agression russe en Ukraine. Les diamants que la Russie écoule encore en Europe, seront-ils, cette fois-ci, visés par un embargo en bonne et due forme ?