Procès des attentats: Abrini le "dégonflé" a multiplié les hésitations

Au travers des questions, les avocats de "l’homme au chapeau" ont tenté de présenter leur client sous l’angle d’un gars qui se cherchait au sein de la cellule terroriste. S’il ne s’est pas fait exploser, c’est parce que la décision semblait prise bien avant les derniers instants. "Vous confirmez que M. Abrini n’a rien dit pendant tout le trajet en taxi ? (entre la planque et l’aéroport). Et l’enquêteur de reprendre les propos du taximan :" Celui qui avait le chapeau, il ne disait rien, il était stoïque."

Abrini : "un fardeau pour les autres ?"

Son attitude filmée dans l’aéroport le montre particulièrement hésitant alors que ses complices, Ibrahim El Bakraoui et Najim Laachraoui, sont déterminés. "Monsieur Abrini est à la traîne, " confirme l’enquêteur. L’avocate interroge : "Abrini était-il un fardeau pour les deux autres ?" La présidente rappelle alors que le témoin n’a pas à répondre à cette interprétation : "ça, c’est pour le jury."

Sur les trolleys de l’aéroport, les deux terroristes avaient placé le sac contenant l’engin explosif à la verticale "pour augmenter la fragmentation ", confirme le SEDEE (service de déminage de l’armée). Mais le sac d’Abrini sera retrouvé posé horizontalement. "Le sac est resté ainsi à la place où M. Abrini l’avait laissé."

De même, son avocate fait répéter aux enquêteurs que jamais on ne voit Abrini toucher au sac afin de sortir le bouton-poussoir qui activera l’engin explosif.

Abrini avait-il préparé son renoncement ? C’est ce que sous-entend sa défense qui fait remarquer que El Bakraoui et Laachroui apparaissent sans dissimuler leur vrai visage alors qu’ils avaient l’habitude de porter lunettes et perruque avant le 22 mars 2016. "Ils n’étaient pas ‘grimés’ comme lors des autres fois," confirme la juge d’instruction. Pourtant, Abrini avait un chapeau et des lunettes : afin de faciliter sa fuite ?

Un testament compromettant

Mais certains éléments du dossier sont particulièrement à charge. Quid de ce testament retrouvé dans le PC utilisé dans la planque de la rue Max Roos ? Un fichier était intitulé "lettre à Nawal" et a été attribué tardivement à Mohamed Abrini. Quand on rédige un testament dans ce contexte, c’est qu’on a l’intention de quitter ce monde… "Nawal" étant la fiancée de l’accusé mais elle porte le même prénom que la femme d’Ibrahim El Bakraoui. Abrini a d’ailleurs toujours contesté avoir écrit ce testament. Alors les avocats tentent de fragiliser cette pièce accablante. Dans son développement, l’avocat Eskenazi explique que Nawal et Abrini n’étaient pas mariés. Et qu’il était dès lors inconcevable que ce testament soit transmis à l’État islamique qui allait ensuite le diffuser. "Si je fais partie d’une cellule de l’État islamique et que je dois faire un testament parce que je suis candidat au martyr, est-ce faisable de faire un testament en faveur d’une femme qui n’est pas ma femme ?" Et l’islamologue de la police fédérale de confirmer : "oui, ça paraît étrange."

Alors Abrini s’est-il dégonflé ? La juge d’instruction confirme qu’Abrini semblait soulagé lors du premier interrogatoire. Elle se souvient lui avoir dit : "moi, je pense que c’est vous (en faisant référence aux images de surveillance) et vous vous êtes dégonflé. Et il a dit ok avec une forme de soulagement de pouvoir lâcher ça..."

Concernant les attentats de Paris, Mohamed Abrini avait révélé pendant le procès qu’il était prévu pour faire partie du commando. Mais il s’était dégonflé -déjà ? - quelques jours avant et c’est Salah Abdeslam qui l’avait remplacé. Ce dernier, s’étant aussi dégonflé, selon sa version puisqu’il ne s’était pas fait exploser le 13 novembre 2015 au Stade de France.